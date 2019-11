Slovenci na uvodni tekmi sezone četrti, prepričljiva zmaga Avstrijcem

V Wisli se je z ekipno tekmo začela 41. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Slovenske barve so branili Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Anže Semenič, zasedli pa so četrto mesto, ta tmgovalci Avstrijci ter Norvežani in Poljaki.

Glavni slovenski trener Gorazd Bertoncelj je pred odhodom na Poljsko izrazil željo, da bi se njegovi varovanci na ekipni tekmi vmešali v boj za stopničke. In prav to se je tudi zgodilo, le da so ta boj slovenski orli tokrat žal izgubili. Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Anže Semenič so bili z 979,3 točkami četrti, oder za zmagovalce pa so zasedle reprezentance Avstrije (1018,2 t), Norveške (995,7 t) in Poljske (990,9 t).

Po prvi seriji tretji

Laniška je v prvi seriji poneslo 127,5 metra, kar je bila druga daljava prve skupine, pri 131 metrih je pristal Piotr Zyla, a so Poljaki (135,3 točke) vendarle zaostali za Slovenci (135,8 t), ki so po prvi skupini skakalcev vodili. V drugi skupini je skakal Semenič in pristal pri 119,5 metrih, Slovenija (250,1 t) pa je zdrsnila na drugo mesto, 123,5 metrov Jakuba Wolnyja je namreč zadoščalo za vodstvo Poljske (252, 4 t).

Naslednji slovenski predstavnik Zajc je poletel v dno skakalnice, pristal je pri 131,5 metrih, a so Slovenci (377,4 t) kljub temu ostali za Poljaki (382,5 t), ki jih je v vodstvu zadržal Kamil Stoch (125,5, m). Peter Prevc ni zablestel kot v svojih najboljših časih, pristal je pri 115,5 metrih, Slovenijo (493,7 t) so prehiteli še Avstrijci (511,3 t), vodstvo pa so po odličnem skoku Dawida Kubackega (126,5 m) zadržali Poljaki (522,4).

V finale so se uvrstile reprezentance Avstrije, Poljske, Slovenije, Norveške, Japonske, Nemčije, Finske in Švice, izpadli pa sta Češka in Rusija.

V drugi zdrsnili s stopničk

V drugi seriji je Lanišek pristal pri 123 metrih, kar je bilo dovolj, da je Slovenija (622 točk) zadržala tretje mesto za Poljsko (642,1 t) in Avstrijo (650,7 t), sta pa ti dve reprezentanci zamenjali mesti. Semenič je v drugo pristal pri 124 metrih, Slovenija je (744,4 t) je zadržala tretje mesto, vodilni Avstrijci (783,5 t) so še nekoliko povečali prednost, saj so Poljaki (752,8 t) z Wolnyjevimi skromnimi 119 metri nekaj izgubili.

Tudi Zajc v drugo ni bil tako prepričljiv kot v prvi seriji, skočil je 120,5 metra, Slovenija (857,3 t) je zdrsnila na četrto mesto, prehiteli so jo še Norvežani (866,2 t), ki so se prebili celo pred Poljake (865,2 t), medtem ko so vodstvo zadržali Avstrijci (890,7 t). Peter Prevc pa je v drugi seriji močno izboljšal dosežek iz prve, pristal je pri 128 metrih. Žal sta svoje delo dobro opravili tudi Johansson in Kubacki, zato so se morali Slovenci zadovoljiti s četrtim mestom.

V nedeljo bo v Wisli še uvodna posamična tekma 41. sezone. Na njej bo nastopilo šest Slovencev (Peter Prevc, Timi Zajc, Rok Justin, Anže Lanišek, Domen Prevc in Tilen Bartol).

Wisla, ekipna tekma, druga serija:

Prva serija:

