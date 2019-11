Kvalifikacije Nemcu, dobri obeti za slovenske orle

Smučarski skakalci so danes opravili s kvalifikacijami pred nedeljsko prvo posamično tekmo sezone v poljski Wisli, s katerimi so obrnili prvi list 41. sezone svetovnega pokala v zimi, ki se bo končala marca v Planici s svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih. Kvalifikacije na skakalnici Adama Malysza so pripadle Nemcu Karlu Geigerju, najboljši Slovenec pa je bil Peter Prevc na sedmem mestu, ki je odlično nastopil že na obeh treningih. Na tekmo se je sicer uspelo uvrstiti šestim slovenskim orlom.

Petkovo dogajanje v Wisli je kar precej krojil veter, ki je premaknil tudi začetek kvalifikacij, s katerimi je najboljše opravil Nemec Karl Geiger, drugi je bil Švicar Killian Peier, tretji pa Avstrijec Daniel Huber. Peter Prevc je s skokom, dolgim 125 metrov, osvojil sedmo mesto, le dve mesti za njim je pristal Timi Zajc (121,5 m). Rok Justin je osvojil 24. mesto (120 m), Anže Lanišek je bil 30. (111 m), Domen Prevc je bil s 110,5 metra 33., Tilen Bartol je bil 43. Smolo je imel le Anže Semenič, ki je bil zaradi težav z opremo diskvalificiran.

Karl Geiger je bil najboljši v kvalifikacijah. Foto: Sportida

Moštvena tekma bo v soboto na sporedu ob 16. uri, prva posamična tekma nove sezone pa bo v nedeljo ob 11.30. Selektor slovenske vrste Gorazd Bertoncelj je po kvalifikacijah določil četverico, ki bo nastopila na sobotni ekipni tekmi. V ekipo, ki se bo borila za stopničke, je poleg Petra Prevca, Zajca in Laniška imenoval še Semeniča.

Peter Prevc: Kar sem prikazal, je bilo zuanjserijsko

"Danes sem zelo zadovoljen. Uspeli so mi dobri skoki. Malce me je strah pri pristanku, ker jih na desno ne pristaja veliko in je trdo. Če do jutri to natreniram, bo dobro," je Peter Prevc ocenil petkov dan na Poljskem, kjer je opravil tri dobre skoke. "Kar sem prikazal, je bilo zunajserijsko. Že dolgo nisem naredil treh zaporednih skokov. Miren moram ostati," je še o konstantnih skokih dodal najstarejši od bratov Prevc.

Timi Zajc je v kvalifikacijah zasedel deveto mesto. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Drugi najboljši Slovenec je bil Timi Zajc, ki je osvojil deveto mesto. "Ni bilo vrhunsko, bilo je pa zelo dobro. Forma ni zmagovalna. Mirno moram nadaljevati. V kvalifikacijah sem naredil kar dober skok. Pogoji so bili težki. Pri odskoku se naredi glavna razlika, previden moraš biti pri doskoku, ker je že bilo nekaj padcev," je povedal najboljši slovenski skakalec prejšnje zime.

Tako na prvem treningu kot drugem treningu je blestel Peter Prevc. Na prvem preizkusu je dosegel drugi najboljši izid (125 m), najbolje pa se je odrezal Stefan Kraft (129,5 m). Odlično se je starejši od bratov Prevc odrezal na drugem treningu, kjer je pristal pri 131,5 metra, kar je zadostovalo za tretje mesto. Tudi na drugem treningu je bil najboljši Kraft.

1. trening (mesto) 2. trening (mesto) Rok Justin 117 m (38.) 118,5 m (34.) Tilen Bartol 118,5 m (29.) 111,5 m (43.) Anže Lanišek 116,5 m (20.) 121 m (19.) Peter Prevc 125 m (2.) 131,5 m (3.) Anže Semenič 126 m (14.) 123 m (6.) Domen Prevc 116 m (32.) 107 m (51.) Timi Zajc 123 m (14.) 121 m (9.)

Smučarski skoki, Wisla, kvalifikacije:

