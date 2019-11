Kasper se bo naslednje leto poslovil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodne smučarske zveze (Fis), Švicar Gian-Franco Kasper, je na sestanku predsedstva v Stuttgartu napovedal, da bo naslednje leto po 22 letih odstopil s položaja in ne bo dokončal svojega mandata, ki bi moral trajati do leta 2024. To naj bi storil maja na kongresu v tajski Pattayi, na katerem bodo tudi izbrali njegovega naslednika.