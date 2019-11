Janica Kostelić ostala brez službe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najbolj uspešna hrvaška športnica vseh časov Janica Kostelić ni več državna sekretarka osrednjega državnega urada za šport, so sporočili z današnjega zaprtega dela seje hrvaške vlade. Pojasnili so, da so Kostelićevo razrešili dolžnosti po njeni osebni zahtevi. Kostelićeva je bila imenovana na čelo vladnega urada novembra 2016.