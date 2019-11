Odločena, da je res njena zadnja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katja Višnar, slovenska tekačica na smučeh, si je lani izpolnila veliko željo, ko je na svetovnem prvenstvu osvojila srebro. Ko so jo že mnogi pošiljali v pokoj, se je odločila, da bo nadaljevala športno kariero. Pred novo sezono, ki se bo začela prihodnji konec tedna, je odločena, da doseže še kakšen vrhunski rezultat.

Po dobrem rezultatu je lažje

Ko so že mnogi na veliki zvon obešali, da bo Katja Višnar po lanski sezoni končala športno pot, je spomladi sporočila, da bo vseeno nadaljevala kariero. S svojo odločitvijo je presenetila marsikoga, saj je že leto pred tem resno razmišljala, da bi smuči postavila v kot. Eden izmed razlogov, da bo vztrajala še eno sezono, je srebrna medalja z zadnjega svetovnega prvenstva, na katerem sta z Anamarijo Lampič v ekipnem šprintu zasedli drugo mesto.

"Motivacije je dovolj in lažje je trenirati, če imaš dober rezultat in veš, da ti lahko uspe. Letos poleti sem bila bolj mirna pri treningih, čeprav sem bila kdaj bolna. Ravno lani sem pokazala, da poskušam držati kakovost, tudi če imam vmes nekaj 'lukenj', in da takrat, ko sem zdrava, res dobro delam. Mislim, da je bilo lani nekaj dobrih rezultatov, zadovoljna sem bila vso sezono," je uvodoma povedala naša sogovornica, ki ima letos podobne cilje kot lani.

Foto: Sportida

Katja, ki je prvič na tekmi svetovnega pokala nastopila pred 13 leti, je priznala, da se po toliko letih določenih treningov loti malo težje. "Lahko rečem, da sem letos poleti opazila, da sem se malo naveličala treningov. Predvsem tistih dolgih in počasnih treningov. Raje bi imela hitre treninge in tekmovala. Tudi zdaj že komaj čakam tekme in sneg. Zagotovo je dodaten plus, da delam tisto, kar rada počnem."

Katja Višnar je letos v Radencih sporočila, da bo vztrajala še eno sezono. Foto: Alenka Teran Košir

Letošnja sezona je res njena zadnja

Lani so jo mnogi spraševali, kdaj bo končala svojo pot, a kot kaže, ji tega vprašanja v prihodnje ne bo treba postavljati. Odločena je, da bo letošnja sezona res njena zadnja. Katja je namreč tudi mama štiriletnega sina Ludviga, s katerim bi rada preživela še več časa. Vseeno je prepričana, da je bila dodatna sezona pravilna odločitev, saj se bo po njej lažje poslovila.

S svojimi 35 leti je v slovenski reprezentanci najstarejša tekmovalka. Ob tem se zaveda, da njeno telo potrebuje več počitka, kar včasih ni najpreprosteje. "Včasih je kar težko počivati čez dan, saj imam doma štiriletnika, ki skače okrog in s katerim bi se z veseljem igrala. Telo se je tako navadilo. Poznam se tako dobro, da določeno obdobje zdržim ta ritem, potem pa me to nekoliko kaznuje. Naučila sem se, da ko imam res naporne treninge, poskušam več počivati. Manjka mi regeneracije. Če ne drugega, smo doma veliko več bolni, ker Ludvig hodi v vrtec."

Katja Višnar je lani z Anamarijo Lampič na svetovnem prvenstvu v ekipnem šprintu osvojila srebrno medaljo. Foto: Sportida

Pazi, da njena slaba volja ne vpliva na ekipo

Blejka nam je že lani priznala, da vse težje prenaša poraze. Kot pravi, letos ni nič drugače, čeprav ima v svoji vitrini medaljo s svetovnega prvenstva. Pravzaprav se je nekoliko pošalila na svoj račun in priznala, da je še huje.

"Poleti sem opazila, da sem, ko mi kakšen trening ne uspe, še bolj sitna, kot sem bila (smeh, op. p.). Nimam rada slabih dni in slabih treningov. Starejša ko sem, bolj se me to dotakne. Ta slaba volja lahko vpliva tudi na ekipo, tako da se poskušam nadzorovati."

V Planici si ne želi nalagati prevelikega bremena "Ne želim si naložiti prevelikega bremena." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V slovenskem taboru bo eden izmed glavnih ciljev v letošnji sezoni domača tekma svetovnega pokala v Planici, kjer bo Višnarjeva ne tekmi svetovnega pokala nastopila šele drugič. Letos je zanjo še toliko bolje, saj bosta na sporedu posamični in ekipni šprint.

"Ne želim si naložiti prevelikega bremena. Na takšnih tekmah si želim doseči največ, zato ne želim preveč razmišljati o tem. Zagotovo bo to zelo pomembna tekma. Malokrat sem lahko nastopala pred domačimi navijači, pravzaprav bo to v Planici drugič na tekmah svetovnega pokala. Zagotovo bo lepo doživetje," je še povedala Višnar, ki je v svetovnem pokalu štirikrat stala na stopničkah.