Katja Višnar razkrila, kaj je njena dolgoletna skrita želja

Slovenski smučarji tekači že komaj čakajo, da se začnejo prve tekme svetovnega pokala. Med njimi sta tudi Anamarija Lampič in Katja Višnar, lanski srebrni junakinji s svetovnega prvenstva v Seefeldu. Čeprav letos svetovnega prvenstva ni na sporedu, naše najboljše tekmovalce čaka zelo pomembna tekma. To je svetovni pokal v domači Planici.

Prva tekma svetovnega pokala je v finski Ruki, ki bo na sporedu od 29. novembra do 1. decembra. Na svetovnih pokalih bodo slovenske barve branili Anamarija Lampič, Katja Višnar, Alenka Čebašek in Vesna Fabjan, medtem ko Eva Urevc sanira poškodbo kolena in je še nekaj časa ne bomo videli v smučinah. Med fanti bosta glavna akterja Miha Šimenc in Janez Lampič, ekipi se bo občasno priključil tudi Benjamin Črv.

Doma ima živahnega štiriletnika

Že lani se je veliko govorilo, da se bo od vrhunskega športa poslovila Katja Višnar, a se je spomladi odločila, da bo vztrajala še eno sezono.

"Pravzaprav nisem imela težav s tem, ali bi prenehala. Enostavno mi je bilo užitek teči. Vem, da to rada počnem, poleg tega je to tudi moja služba in zakaj ne bi vztrajala še naprej. Razmišljam isto kot lani in poskušam držati isto raven kakovosti. Mogoče je bil treningov nekoliko manj. Regeneracija je malo bolj šibka, glede na to, da imam doma živahnega štiriletnika. Vseeno mislim, da sem obdržala visoko raven. Trenutno se dobro počutim in se že zelo veselim tekem," je povedala naša najbolj izkušena tekačica v reprezentanci, ki je med drugim razkrila, kaj jo še vedno žene naprej.

"Moja dolga skrita želja je, da zmagam na tekmi svetovnega pokala. To mi še ni uspelo, medtem ko je Anamariji (Lampič, op. p.) in Petri (Majdič, op. p.) že uspelo. To me žene naprej, prav tako različna prizorišča, ki so na sporedu. Letos je na sporedu tudi Planica, kar bo eden glavnih ciljev v letošnji sezoni," je še povedala 35-letna Višnarjeva.

Anamarija Lampič je letos sodelovala tudi z Američankami. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Če se Katja Višnar spogleduje s koncem kariere, pa ima še kar nekaj let pred seboj Anamarija Lampič, ki se prebija med najboljše tekačice na svetu. Letošnje poletje je bilo za Lampičevo povsem nekaj drugega kot v prejšnjih letih.

"Veliko sem potovala, videla veliko različnih krajev. Prav tako sem imela veliko priprav, več kot v preteklih letih. Sodelovala sem z našo in italijansko reprezentanco. Srečala sem se tudi z Američankami. Zdi se mi, da sem vsako leto še močnejša in komaj čakam tekme," je povedala Lampičeva, ki je še danes vesela medalje, a se ob tem zaveda, da je treba še vseeno trdo trenirati.

Miha Šimenc je šel v novo sezono z velikim zagonom. Foto: Vid Ponikvar

Miha Šimenc je treniral še več kot lani

Velik preskok smo lani videli tudi pri moških. Miha Šimenc je namreč na tekmi svetovnega pokala dosegel odlično deseto mesto in se med drugim večkrat uvrstil med dobitnike točk. "Res je, lanska sezona je bila odlična. S tem zagonom sem šel letos v sezono. Na začetku sem imel nekaj težav, ker se mi je nabralo veliko stvari, potem pa sem začel dobro trenirati in tudi z ekipo se res dobro razumemo. Oba trenerja sta kot naša starša in res dobro skrbita za nas," je pred začetkom sezone povedal trenutno naš najboljši tekač na smučeh.

Glavni trener sporoča: Našpičeni smo "Blink festival na Norveškem je pokazal, da smo v šprintu blizu najboljšim oziroma smo bili najboljši. Tam je bila Anamarija prva in Katja tretja. Če bomo ta trend nadaljevali tudi v zimo, ne bom imel nič proti." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Trenerska ekipa slovenske reprezentance od lani ostaja ista. Glavni trener je Nejc Brodar, njegov pomočnik pa Ola Vigen Hattestad, nekdanji vrhunski tekač in partner naše Katje Višnar. Po besedah Brodarja so letos še povečali količino treninga, drugih bistvenih novosti pa ni bilo.

"Za nami je približno 66 dni priprav in še drugi treningi. Blink festival na Norveškem je pokazal, da smo v šprintu blizu najboljšim oziroma smo bili najboljši. Tam je bila Anamarija prva in Katja tretja. Če bomo ta trend nadaljevali tudi v zimo, ne bom imel nič proti. Imeli pa smo tudi nekaj dobrih nastopov na razdalji. Našpičeni smo," je bil optimistično razpoložen Brodar, ki že drugo leto zapored vodi slovensko reprezentanco.