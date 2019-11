Vedno nasmejana, a ve, da brez garanja ne bo šlo #video

Vedno nasmejana

Anamarija skoraj vsakogar navduši s svojim nasmehom in dobro energijo, čeprav je velikokrat utrujena od napornih treningov. Teh bo v naslednjih tednih nekoliko manj, saj njo in njene sotekmovalke v reprezentanci kmalu čaka prva tekma svetovnega pokala v finski Rukki. Naša sogovornica že nekaj let sodeluje z italijanskim trenerjem Stefanom Saraccom ter treninge opravlja tako z italijansko kot tudi slovensko reprezentanco.

"Vse je ostalo isto, tudi trenerja imam istega. Edina sprememba je, da sem imela več priprav kot lani. Polovico priprav sem naredila z Italijani, polovico pa sem naredila z našo reprezentanco. Zdi se mi, da je vse potekalo tako, kot sva si s trenerjem zamislila. Nobenih težav nisem imela, tako da bi moralo iti vse tako, kot sem si zamislila," je uvodoma povedala 24-letna slovenska športnica.

Anamarija Lampič Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Anamarija se že nekaj časa trudi, da bi sezono začela bolje. Že zadnjih nekaj let se ji namreč dogaja, da na uvodnih tekmah svetovnega pokala ne dosega dobrih rezultatov. "Že tri leta se trudim, da bi sezono začela tako, kot si želim. Lani sem šprint v Rukki dobro tekmovala, ko sem zasedla 15. mesto. Za tem je vse skupaj malo padlo. V Davosu ne bom rekla, da je bil polom, ampak ni bilo energije. Imela sem težave, bila sem res utrujena. Mišice niso delale tako, kot sem si želela. Že na tekmi sem videla, da ni dobro, in tudi po tekmi sem imela vrtoglavico. Čutila sem, da nekaj ni v redu, ampak do Tour de Ski oziroma po tem je steklo."

Glede treninga ima bolj umirjeno verzijo

V slovenski reprezentanci – predvsem v moškem delu – so lani ter tudi letos povečali količino treninga, kar se jim obrestuje. Anamarija količine treninga ne povečuje v takšnem obsegu kot ostali. "Lahko bi rekla, da imam bolj umirjeno verzijo. Torej vsako leto počasi dvigujem količino treninga in se pozna. Vsako leto, ko začnemo z novo sezono, lažje začnem. Nadgradnja je že bila lani in vidim, da se pozna in da sem močnejša. Bomo videli, kako bo."

Največji uspeh je dosegla lani na svetovnem prvenstvu v Seefeldu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Še vedno si želi, da bi postala kompletna tekmovalka

Slovenska tekmovalka je do zdaj svoje največje uspehe dosegala v šprintih, kjer se je po njenem mnenju nekoliko lažje prebiti v ospredje, medtem ko je na tekmah na razdalji veliko težje. Lampičeva je že večkrat poudarila, da se trudi, da bi postala kompletna tekmovalka in da bi uspevala tudi na daljših razdaljah.

Svoj največji uspeh je dosegla lani, ko je skupaj s Katjo Višnar na svetovnem prvenstvu v Seefeldu zasedla drugo mesto. Prav tako ima tudi že zmago na svetovnem pokalu. To ji je uspelo leta 2017 v Pjongčangu. Se je zanjo po medalji na svetovnem prvenstvu kaj spremenilo?

"Vem, da jo zdaj imam in da sem jo sposobna dobiti. Na podlagi tega sem dobila velik zagon … Včasih se zgodi, da pozabim, da jo imam, a ne glede na to, da imam medaljo s svetovnega prvenstva, se zavedam, da moram trenirati. Vem, da mi brez treninga in brez garanja ne bo uspelo," je prepričana Anamarija, ki se že veseli letošnje domače tekme v Planici.

"Predvsem za nas je lepo, še bolj pa za naše navijače, ki nimajo prav pogosto možnosti spremljati tekem. Torej v Planico lahko pridejo tisti, ki se ne morejo udeležiti tujih tekem in nas lahko podprejo. Vsem pravim, naj pridejo, in želim si, da bi jih bilo čim več."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Serviserji v slovenski ekipi delajo čudeže

Pri teku na smučeh so ene ključnih stvari dobro pripravljene smuči in dober serviser. Slovenska ekipa je majhna in se nikakor ne more primerjati z velikimi reprezentancami, ki imajo veliko več finančnih sredstev za servisne ekipe. A kljub temu našim serviserjem z veliko voljo, srčnostjo in zagrizenostjo nekako uspeva. Tega se zaveda tudi Anamarija. "Vemo, da je pri nas težko. Ne, da se fantje ne bi trudili, fantje so dejansko po cele dneve v zabojnikih in razmišljajo. V primerjavi z velikimi državami lahko rečem, da delamo čudeže," je še za konec povedala Lampičeva.