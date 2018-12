"Vsak dan pomislim na zmago, življenje je lepše"

"Sem bolj samozavesten," po sanjskem tednu z zgodovinsko veleslalomsko zmago v Saalbachu in enajstem mestu v slalomu v Madonni di Campiglio zagotavlja Žan Kranjec, ki to samozavest kaže predvsem na snegu, medtem ko pa v komunikaciji ostaja skromen, zadržan in vljuden. Tudi ob ponujenem izzivu premikanja mejnikov.

"No, pa je prišel čas, ko boste nehali šteti leta od zadnje zmage," se je pretekli torek upravičeno smejalo trenerju Klemnu Bergantu, navdušenemu nad zmago Žana Kranjca. Ta ni bila le prva za 26-letnega Bukovčana. Bila je prva moška veleslalomska za samostojno državo in po podvigu Borisa Strela iz daljnega leta 1981 šele druga slovenska v bazični disciplini alpskega smučanja. Mimogrede, prav Kranjec je že pred tem končal kar 16-letno čakanje na prve stopničke v tej disciplini in devetletni točkovni post na domače kranjskogorske točke.

A če v duhu praznične sproščenosti "sprejmemo" ponujeno igro trenerja Berganta, ki si vsekakor lahko pripisuje lep del zaslug za oblikovanje majhne, a kakovostne ekipe in tudi za Kranjčev vzpon, lahko najdemo še kar nekaj statističnih lukenj. Prav Žan pa bi bil lahko več kot pristojen za zapolnjevanje le teh. Morda že v tekoči sezoni 2018/19, ki prinaša še kar nekaj izzivov …

37 let od kolajne na svetovnem prvenstvu

Že omenjeni pokojni Strel ni več edini slovenski veleslalomski zmagovalec. Je pa edini moški dobitnik veleslalomske kolajne na svetovnih prvenstvih. Leta 1982 se je v Schladmingu veselil brona. Tudi na olimpijskih igrah ima slovensko smučanje le eno veleslalomsko kolajno. Leta 1984 jo je osvojil Jure Franko, ki je bil v Sarajevu drugi.

Žan je že stegoval roke proti olimpijski kolajni, saj je bil letos v Pjongčangu četrti. Svetovno prvenstvo pa … "Apetiti so z vsakim uspehom večji. Vrhunski dosežki jih krepijo, predvsem pa z njimi postanejo realni. Posledično pa tudi pred Aarejem 2019 razmišljam o najvišjih mestih. Se pa bolj osredotočam na izvedbo," odgovarja najboljši slovenski alpski smučar.

17 let od zadnjih domačih stopničk, 20 let od zadnje zmage

Če bi še naprej brskali po zgodovini, se lahko ustavimo tudi v Kranjski Gori. Tam namreč domači smučarji na stopničke čakajo že 17 let. Leta 2001 je bil namreč Uroš Pavlovčič tretji v veleslalomu. Še daljšo brado ima zadnja zmaga. Kmalu po novem letu, natančneje 6. januarja, bo od slalomskega triumfa Jureta Koširja minilo okroglih 20 let.

"Stopničke na domači tekmi so velika želja. Če bi moral izbirati med uspehom na katerem koli drugem prizorišču in Kranjsko Goro, bi seveda izbral zadnjo. Tam želim vrhunsko 'dirkati'. Tudi pred domačimi navijači želim pokazati, kaj znam. Me pa do vitranškega nastopa čaka še kar nekaj pomembnih nastopov," na domači izziv odgovarja Kranjo, kot mladeniča kličejo smučarski sopotniki.

Žan Kranjec in zanj nepozabni 19. 12. 2018. Foto: Getty Images

Vsak dan pomisli na zmago

Mimogrede, prav Košir je tudi zadnji Slovenec z veleslalomsko kolajno svetovnega pokala (1995). A če se vrnemo v sedanjost, v tekočo sezono, in se posvetimo karieri Žana Kranjca, je treba priznati, da se sam ni nikoli pretirano ubadal s statističnimi mejniki in reprezentančnimi rezultatskimi luknjami. Osredotočil se je na lasten razvoj, zdaj pa zasluženo uživa tudi v žetvi.

"Vsak dan pomislim na zadnje uspehe. Lepi dnevi, ni kaj. Življenje je lepše," poudarja Kranjec in dodaja: "Ker sem vedel, da sem dobro pripravljen, sem na podoben uspeh upal že na prvih tekmah. A ostal sem zbran. Vztrajnost je obrodila sadove. V Saalbachu mi je vendarle uspelo, čeprav tudi tam vožnji še zdaleč nista bili popolni. Sem bil pa taktično, fizično in tehnično na visoki ravni."

Zablestel je tudi v slalomu. Foto: Sportida

Čeprav velja za veleslalomskega specialista, kar je z dvema kolajnama na svetovnih prvenstvih pokazal že kot mladinec, pa je vsega nekaj dni po prvencu v paradni disciplini prišel še do slalomskega rezultata kariere. V kultni Madonni di Campiglio je bil s številko 77 kar enajsti, kar je bila šele druga uvrstitev med dobitnike točk. Verjame, da ne zadnja, čeprav bi za še občutno boljšo štartno številko potreboval še en vrhunski rezultat.

"Tudi v slalomu čutim močan zagon," pravi Kranjec, ki pa še ne ve povsem natančno, kakšen bo njegov slalomski urnik v prihodnje. S trenerjem Bergantom se bosta namreč sproti odločala o smiselnosti slalomskih štartov predvsem na podlagi pričakovanih pogojev. Morda bo nastopil že po novem letu v Zagrebu, kamor pa se že pred tem podaja na dodaten trening.