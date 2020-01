Vrnitev na kraj "zločina": Ne ustrašite se Kitzbühela

Deseto obletnico edine uvrstitve na stopničke svetovnega pokala bo Andrej Šporn pričakal in obeležil na kraju največjega uspeha v karieri – v Kitzbühelu. Tokrat kot začasni pomočnik v slovenski reprezentanci in z bolj jasnim pogledom na tekmo na Petelinjem grebenu.

Iz Kitzbühela, kjer hitijo z zadnjimi pripravami na že 80. pokal Hahnenkamm, prihajajo zagotovila o kakovostno pripravljeni in trdi progi, a tudi vremenska napoved o mogočih sobotnih snežnih padavinah. Vseeno Avstrijci ne dvomijo o izvedbi celotnega programa s petkovim superveleslalomom, sobotnim smukom in nedeljskim slalomom. Ob jubileju so pripravili celo rekordni nagradni sklad, saj bodo med tekmovalce razdelili kar 725 tisoč evrov, pri čemer bosta zmagovalca smuka in slaloma bogatejša za sto tisočakov, petkov junak pa za 68.500 evrov.

Da so tekme v Kitzbühelu nekaj posebnega, priznavajo vsi, ki so tam tekmovali. Meka smuka ali smučarki Monako. "Kitzbühel ima takšen prizvok zaradi najvišje mogoče ravni organizacije tekme. Ta raven močno odstopa od drugih prizorišč. Marketing, skrb za tekmovalce in gledalce, spremljevalni program … Toda, je to najtežja proga? Ne. No, odvisno od snežnih pogojev. Je pa najbolj medijsko izpostavljena in zelo atraktivna," o statusu kultnega Streifa razmišlja Andrej Šporn, po slalomistih Bojanu Križaju, Juretu Koširju in Matjažu Vrhovniku četrti ter hkrati zadnji Slovenec, ki je tam stopil na stopničke za zmagovalce. Edini v smuku.

Slovenci s stopničkami v Kitzbühelu

1 2 3 Bojan Križaj slalom 1987 slalom 1984 in 1985 Jure Košir slalom 1999 slalom 1995 in 2001 slalom 1996 Matjaž Vrhovnik slalom 2000 Andrej Šporn smuk 2010

23. januarja 2010 ne bo nikoli pozabil. Foto: Reuters

V četrtek bo minilo natančno deset let od trenutka, ko je Šporna na slovitem smuku prehitel le Švicar Didier Cuche. Upokojeni 38-letni kranjskogorski smukač bo obletnico dočakal prav v Kitzbühelu, kjer se bo takrat odvijal uradni trening. Ta mesec je namreč po napredovanju Gregorja Koštomaja v vodjo ekipe okrepil trenerske vrste. Sam pravi, da gre za začasno rešitev, saj se dolgoročno ne vidi v tej vlogi. "Že med tekmovalno kariero je bilo potovanj preveč. Zdaj želim več časa prebiti z družino. Sem pa z veseljem priskočil na pomoč," pojasnjuje nekdanji reprezentant, ki se je od tekmovalnih aren uradno poslovil leta 2017.

Da mu je Kitzbühel pisan na kožo, je zaslutil že ob prvem srečanju, predvsem pa mu blišč okrog tekme ni povzročal hitrejšega bitja srca. "Po naravi sem takšen, da mi je malo mar za to, kaj si mislijo drugi. To skušam dopovedati tudi našim aktivnim smukačem. 'To je tekma svetovnega pokala. Kot vsaka druga. Da, storili so marsikaj, da lahko vsi skupaj zaslužijo več. A na to pozabite. Ne ustrašite se Kitzbühela, ker se mu reče Kitzbühel,' sem jim dejal. Treba se je postaviti na štart. Prvih in zadnjih 15 sekund vsakega čaka boj. Vmes pa gre za povsem lep smuk. Če pa se nekdo že pred štartom boji Mišnice, se mu ne bo dobro pisalo," razmišlja Šporn.

Martin Čater je nase opozoril v kombinaciji. Bo zdaj tudi v smuku? Foto: Getty Images

V vlogi pomočnika trenerja Koštomaja je bil v družbi nekdanjega sotekmovalca Gašperja Markiča že pretekli teden v Wengnu. In kako gleda na rezultatsko neuspešnost v smuku, kjer so Slovenci nanizali že štiri tekme brez točk? "Fante je težko gledati, saj se trudijo in upoštevajo napotke, na tekmah pa se vse skupaj ne sestavi. Smučarju je v takšnih trenutkih najtežje. Na srečo je Čater s šestim mestom v kombinaciji dosegel odličen rezultat. To je dober znak. Zdaj je potrebna potrditev še na specialnem smuku. Ko jo bo ekipa dobila, bo steklo. Fantje niso daleč. Po drugi strani pa je na kakovostno pripravljenih progah konkurenca zelo zgoščena," odgovarja Šporn, ki je v 198 nastopih na tekmah svetovnega pokala zbral 14 uvrstitev med najboljšo deseterico. Tokrat bo v vlogi opazovalca Martina Čatra, Boštjana Klineta, Mihe Hrobata in Klemna Kosija zadovoljen že z nekoliko slabšimi rezultati.

Priprave na Kitzbühel 2020: