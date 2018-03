Videti je, da sta kandidata za Janusovega naslednika le še dva

Po burni nedelji, ko je predsednik zbora in odbora za smučarske skoke Ljubo Jasnič naznanil, da Goran Janus ne bo več trener, so se začela porajati vprašanja o njegovem nasledniku. Jasnič je v ponedeljek opravljal razgovore, v sredo ob 11. uri pa bo vse znano. Kandidata naj bi bila le še Gorazd Bertoncelj in Igor Medved?

Kot smo že pisali, naj bi naslednika Gorana Janusa iskali v družini Smučarske zveze Slovenije oziroma med svojimi zaposlenimi. Ker je predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič dejal, da bo novi glavni trener Slovenec, ki še ni bil selektor, se je seznam kmalu skrčil. V ponedeljek se je pogovarjal s trenerji, ki so bili do zdaj vpeti v A-ekipo, pa tudi s kandidati za nadaljevanje skakalne zgodbe.

Igor Medved kot član B-reprezentance, Gorazd Bertoncelj kot član mlade A-ekipe in Gorazd Pogorelčnik kot športni koordinator državnega panožnega nordijskega centra v Kranju so po nedelji nemudoma postali aktualni Janusovi nasledniki. V medijih sta se pojavila tudi Bine Norčič in Matjaž Triplat, a sta v pogovoru za Sportal oba zatrdila, da nista imela stikov s predstavniki SZS.

Ker je Jasnič poudaril, da bodo stremeli k naslednjim olimpijskim igram in morebitnemu nordijskemu svetovnemu prvenstvu, če ga Planica poleti dobi za leto 2023, potem je jasno, da sta od zgoraj omenjene trojice bolj aktualna Medved in Bertoncelj. Oba sta prav tako aktivna pri delu s tekmovalci, ki nastopajo na najvišjih ravneh.

Več možnosti ima Bertoncelj?

Gorazd Bertoncelj je v zadnjih letih delal z nadarjenimi skakalci. Foto: Vid Ponikvar Morda bi lahko imel zadnji celo nekoliko prednosti, saj je v zadnjem obdobju uspešno delal z nadarjenimi slovenskimi skakalci (z Domnom Prevcem, ki je med sezono prišel pod okrilje članske reprezentance, Tilnom Bartolom, Timijem Zajcem, Žigo Jelarjem, ki so vsi pustili pečat v svetovnem pokalu, za konec pa je v Planici dobro letel še Bor Pavlovčič). Sodeloval naj bi že s Petrom Prevcem in v preteklosti tudi z drugimi člani A-reprezentance. Ko smo ga skušali priklicati za mnenje, se, razumljivo, ni oglasil.

S SZS so sporočili, da do sredine novinarske konference, ki bo ob 11. uri in ko bodo obelodanili ime novega glavnega trenerja, strokovni kader naše krovne smučarske organizacije ne bo dajal komentarjev.

Kdorkoli že bo novi glavni trener, je jasno, da bo stopil v velike čevlje, saj je Janus v sedemletnem delovanju spisal ogromno dosežkov s slovenskimi skakalci.