Janusovo bogastvo #video

Goran Janus od leta 2011 do leta 2018

Po klavrni sezoni 2010/11 so se na Smučarski zvezi Slovenije odločili, da namesto Matjaža Zupana na čelo slovenske reprezentance pripeljejo Gorana Janusa, ki je do takrat delal kot glavni trener B-ekipe – ta je nastopala na tekmah celinskega pokala.

A je imel Janus že nekaj izkušenj z delom v prvi ekipi, saj je bil pomočnik pri Matjažu Zupanu.

Obdobje Petra Prevca

Peter Prevc je v Sočiju skočil do dveh medalj. Foto: Reuters S pomočnikoma Janijem Grilcem in Nejcem Frankom ter kondicijskim trenerjem Matjažem Polakom je vnesel drugačne prijeme in sproščenost, ki je manjkala takratnemu rodu.

V prvi sezoni je bil vrhunec svetovno prvenstvo v poletih. Robert Kranjec je v Vikersundu osvojil zlato medaljo, ekipa pa se je veselila še bronastega odličja na moštveni preizkušnji. V pokalu narodov je ekipa podvojila točkovni izplen (s 1.668 na 3.412 točk).

V naslednji sezoni je počasi v ospredje začel prihajati Peter Prevc. V skupnem seštevku svetovnega pokala je bil Robert Kranjec še vedno najvišje uvrščen, a je Peter osvojil dve medalji na nordijskem svetovnem prvenstvu. V Predazzu je bil srebrn in bronast.

Peter je svoje mišice kazal tudi v naslednji sezoni ter se veselil srebrne medalje na srednji in bronaste na večji olimpijski napravi v Sočiju. Povrhu vsega je poletel še do bronastega odličja na svetovnem prvenstvu v poletih v Harrachovu. V Vikersundu je kot prvi poletel do znamke 250 metrov in bil en dan lastnik svetovnega rekorda.

Sanjska sezona 2015/16

V sezoni 2015/16 je Prevc osvojil vse, kar se osvojiti da. Foto: Vid Ponikvar V sezoni 2014/15 je bil osrednji dogodek nordijsko svetovno prvenstvo v Falunu, kjer je imel Janus razpoloženega le Prevca, ki je na večji skakalnici za las zgrešil bronasto medaljo. Zato pa je bil tretji v razvrstitvi novoletne turneje in drugi v svetovnem pokalu.

Nato je sledila fantastična sezona. Peter je kraljeval na skakalnicah, vknjižil kar 15 posamičnih zmag v svetovnem pokalu, postal kralj novoletne turneje in osvojil zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu. Janusova ekipa je v pokalu narodov osvojila izvrstno drugo mesto in imela na računu rekordnih 5.760 točk.

Takrat je prvi mož stroke napovedal, da ima cilj ekipo popeljati na prvo mesto v pokalu narodov.

Rezultatska krivulja se je začela obračati

Domen Prevc se je v sezoni 2016/17 katapultiral v ospredje, v pravkar končani pa ni našel pravega priključka z najboljšimi. Foto: Žiga Zupan/Sportida A po tej sezoni je krivulja začela nekoliko padati, čeprav je za svež veter poskrbel golobradi Domen Prevc in bil na začetku sezone s štirimi zmagami osrednja figura svetovnega pokala. Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Lahtiju se ekipa ni proslavila.

Poleti so se v moštvu lotili nekoliko drugačnih prijemov, ki pa niso obrodili želenih sadov. Olimpijske igre v Pjongčangu so kmalu pozabili, na novoletni turneji ni bilo presežka, prav tako ne v svetovnem pokalu. Svetla točka je bilo svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu, kjer so slovenski orli poleteli do srebrnega odličja.

Po koncu te sezone je predsednik zbora ter odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič naznanil, da se Janus po sedmih pravljičnih letih poslavlja od mesta glavnega trenerja A-reprezentance.

Kot prvi mož je slovenske skakalce tako popeljal do 37 posamičnih in devetih ekipnih zmag v svetovnem pokalu, na velikih tekmovanjih so slovenski skakalci osvojili devet medalj, Peter Prevc pa je osvojil še svetovni pokal in novoletno turnejo.

