Janusovega naslednika naj bi iskali znotraj družine

Potem ko je predsednik odbora in zbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič dejal, da bo sledila zamenjava na mestu glavnega trenerja, se je takoj začelo porajati vprašanje, kdo bi lahko nasledil Gorana Janusa. Omenil je tri kandidate. Ti naj bi prihajali iz skakalne družine pod okriljem Smučarske zveze Slovenije (SZS).

Po koncu Planice je Ljubo Jasnič naznanil, da slovenska skakalna reprezentanca potrebuje svežo kri, več kisika. Napovedal je menjavo na čelu A-reprezentance, ki ji je od leta 2011 poveljeval Goran Janus.

Takoj je izpostavil, da se bo pogovoril s tremi kandidati, ki so slovenskega rodu. O tujcih ni bilo nikakršnega govora. Prav tako je izpostavil, da kandidati še niso bili selektorji. Po naših informacijah naj bi bili v igri trenerji, ki so že pod okriljem Smučarske zveze Slovenije.

Medved, Bertoncelj in Pogorelčnik so trenutno znotraj družine na SZS

Igor Medved je bil zadnja leta trener B reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če pogledamo v B-reprezentanco, ki nastopa na tekmah celinskega pokala, je treba izpostaviti ime Igor Medved. Že vrsto let je trener "drugoligašev", kar je bila v preteklosti, preden se je podal v A-ekipo, tudi Janusova vloga. A je imel Janus takrat že izkušnje kot pomočnik trenerja v osrednji slovenski reprezentanci pri Matjažu Zupanu.

V mladi A-reprezentanci dobro z nadarjenimi fanti dela Gorazd Bertoncelj, ki je že sedem let v tej funkciji. Na površje je med drugim spravil tudi Domna Prevca, ki je bil lani celo šesti skakalec zime in se je razveselil tudi štirih zmag. V tej so se v svetovni pokal prebili še trije njegovi skakalci - Tilen Bartol, Timi Zajc in Žiga Jelar.

Gorazd Bertoncelj v zadnjih letih skrbi za mlade. Med drugimi je pod njegovo taktirko treniral tudi Domen Prevc. Foto: Vid Ponikvar

V državnem panožnem nordijskem centru v Kranju je športni koordinator Gorazd Pogorelčnik, ki je bil pred leti tudi pomočnik pri Vasji Bajcu in Ari Pekki Nikoli, ki sta bila na čelu A-ekipe.

Nekateri menijo, da bi lahko v glavno reprezentanco vpoklicali tudi koga iz klubskega okolja. Največ referenc ima zagotovo glavni trener v Mengšu Aleš Selak, ki je namreč že naredil svetovnega prvaka Roka Benkoviča, pod njegovim okriljem sta trenirala tudi Anže Lanišek in Matjaž Pungertar.

Glavno besedo bo imel Jasnič, ki odloča o nasledniku. Izpostavil je, da bo že ta teden znano, kdo bo stopil v Janusove čevlje, saj bi rad, da se programi normalno peljejo naprej in ekipe priprave začnejo maja.

Gorazd Pogorelčnik je nekoč delal v A reprezentanci pod orkiljem Vasje Bajca in Arija Pekke Nikole. Foto: Vid Ponikvar

Krizni trener

Na prvi pogled je videti, da skakalci potrebujejo nekoga, ki mu bodo zaupali. Prav tako bo treba ustvariti pravo hierarhijo, da se bo vedelo, kdo je glavni in kdo učenec. V prvi vrsti bo moral novi trener ustvariti red in disciplino. To pa se lahko naredi že z dobrim programom, ki mu bodo zaupali.

Letošnja izkušnja je prav tako pokazala, da bi bilo dobro razmisliti o "kriznem trenerju". Trenerju, ki bi skrbel za skakalce, ki med sezono ne najdejo prave forme in potrebujejo treninge. To delo je sicer nekoliko opravljal Jani Grilc, vendar je moral prav tako kot pomočnik trenerja potovati po prizoriščih svetovnega pokala in ni mogel biti nenehno na voljo tistim, ki so pomoč krvavo potrebovali.

Jasno je, da se morajo obzorja v skakalni družini razširiti, kajti tiste najboljše to počnejo.