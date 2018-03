Peter Prevc dal vedeti, da je bil čas za svež veter

"Ne morem biti zadovoljen, če vem, kaj lahko naredim. Zlasti, ko vidim, kakšne napake sem delal in kako se je to odražalo v rezultatskem smislu." Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Boljše volje sem, konec je. Sicer pa so bili nastopi boljši. Že poskusni je bil dober, na tekmi sem šel dvakrat čez 230 metrov. Ampak se pozna, če skočiš 227 ali 232. Pri drugi daljavi je v duši več zadoščenja, pa čeprav je bil rezultat spet osmo mesto, kar je bil skoraj že maksimum te sezone. Sedem skakalcev je bilo preveč na tekmi," je Peter Prevc povzel zadnji dan sezone.

"Ne morem biti zadovoljen, če vem, kaj lahko naredim. Zlasti, ko vidim, kakšne napake sem delal in kako se je to odražalo v rezultatskem smislu." Foto: Urban Urbanc/Sportida Na Letalnici bratov Gorišek je spremljal veselje poljskega skakalca Kamila Stocha, ki mu je v izteku iz srca čestital za izjemno sezono in novo zmago. Petrova se ni razpletla, kot si je želel. V svetovnem pokalu je le enkrat stopil na zmagovalni oder, če gledamo posamične tekme. V Zakopanah je bil tretji. Čeprav dolgo ni kazalo tako, je na koncu le bil najboljši slovenski mož v svetovnem pokalu, a s 15. mestom ni mogel biti zadovoljen.

"Glede na to, da je to najslabši skupni rezultat po letu 2012, pa še takrat sem izpustil mesec, je sezona razočaranje. Ne morem biti zadovoljen, če vem, kaj lahko naredim. Zlasti, ko vidim, kakšne napake sem delal in kako se je to odražalo v rezultatskem smislu. Ko vse skupaj to seštejem, kaj bi bilo, če bi bilo, ne morem biti zadovoljen," pravi najstarejši od bratov Prevc.

Verjel, da bo šlo bolje, a ga je vedno kaj udarilo po glavi

Iz srca je čestital Kamilu Stochu, ki je kraljeval v tej sezoni. Foto: Urban Meglič/Sportida Nenehno je verjel, da se bo stanje izboljšalo, a se ni. Povprečne uvrstitve ga niso zadovoljile. Večkrat je že nakazal, da bi se lahko dvignil med najboljše, a se je zgodil nov preobrat v drugo smer: "Nekaj me je udarilo po glavi in spet sem bil dvanajsti. Težko je."

Največje napake so se mu dogajale na mizi. Pri odskoku ni tako štimalo kot v preteklosti. Z mize je prihajal nižje, kot smo bili vajeni: "Delal sem napake in se zaletel. Tam sem izgubil pol metra in potem sem se moral v zraku boriti. Če skočiš kot Kamil Stoch, se v zraku le naštimaš in gre vse samo od sebe. Merilci so morali potem le paziti, da ni šel predaleč."

Ker sezona slovenskih smučarskih skakalcev ni bila najboljša, saj so tri nacije Norveška, Poljska in Nemčija odskočile, je bilo jasno, da bo sledila sprememba na mestu glavnega trenerja. Predsednik odbora in zbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je že po koncu planiškega praznika dejal, da bo sledila trenerka menjava in Goran Janus ne bo več trener.

Pred njim veliko sprememb - od trenerja do tega, da bo postal očka

Sledi počitek in nato pristop h kondicijskim pripravam, ki bodo letos nekoliko drugačne. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Mislim, če ti sezona ne gre, si lahko zelo kritičen. Za zdaj ne želim komentirati. Zdaj se je končalo. Počakajmo nekaj dni in bomo videli, v kakšno smer se bodo stvari razvijale," Peter še ni želel podati trenerske ocene, ker v času pogovora še ni vedel, da bo Janus zapustil barko, zato pa je na vprašanje, če je potreben svež veter, dodal: "Mislim, da je."

Zdaj ga bo skupaj z reprezentančnimi kolegi dobil. Spremembe se dogajajo v vseh reprezentancah. Tudi Poljaki so jo naredili pred dvema letoma in ob prihodu Stefana Horngacherja občutno poskočili.

Kot je dejal Peter, bo zdaj prišel na vrsto počitek, nato pa se bo posvetil kondicijskim pripravam, ki bodo po njegovih besedah morale biti nekoliko drugačne. Zagotovo pa mu bo dodatno energijo vlil otrok, ki ga skupaj s partnerko Mino pričakujeta junija.