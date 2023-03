Toni Vidmar do izida kariere, nepremagljivi J. T. Boe pa še do 17. zmage v sezoni

Slovenski biatlonec Toni Vidmar je s 15. mestom na sprinterski tekmi svetovnega pokala v Oslu prišel do izida kariere. Z brezhibnim streljanjem je za 1:16,7 zaostal za nepremagljivim norveškim asom Johannesom Thuingnesom Boejem, ta je dosegel že 14. zmago v tej sezoni svetovnega pokala, 17. nasploh. Slovenski veteran Jakov Fak je bil 17., Miha Dovžan, Rok Tršan in Lovro Planko pa danes niso osvojili točk svetovnega pokala.

Johannes Thingnes Boe je bil kljub enemu obisku kazenskega kroga na današnji sprinterski tekmi v Oslu za 23,9 sekunde hitrejši od Šveda Martina Ponsiluome in 28,9 od Nemca Benedikta Dolla. Drugi in tretji sta bila danes strelsko brezhibna.

Odlično sta se na strelišču odrezala tudi najboljša Slovenca. Toni Vidmar je s 15. mestom prišel do uspeha kariere, le dve mesti za njim je tekmo končal rekonvalescent Jakov Fak, ki je predzadnjo postajo letošnjega svetovnega pokala v Östersundu izpustil. Vidmar in Fak sta si zagotovila tudi nastop na sobotnem zasledovanju.

To pa žal ni uspelo preostalim trem slovenskim biatloncem. Miha Dovžan je moral dvakrat v kazenski krog in sprint končal na 70. mestu (+ 2:58,8), Rok Tršan je bil 72. (+ 3:01,5), zgrešil je en strel, mladi Lovro Planko pa je moral kar trikrat v kazenski krog in je tekmo končal na 80. mestu (+ 3:15,2).

Johannes Thingnes Bose si je že pred dnevi zagotovil novo skupno zmago v svetovnem pokalu, to je že njegova četrta, vknjižil pa je že 14. zmago sezone na tekmah svetovnega pokala in je na dobri poti, da konec tedna izenači svoj rekord 16 zmag. Če k tem prištejemo še njegova zmagoslavja na letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberhofu, jih ima Boe danes že 17.

Jutri sprinterska tekma v Oslu čaka še dekleta, slovenske barve bosta najverjetneje branili Polona Klemenčič in Anamarija Lampič, v soboto bosta obe zasledovalni preizkušnji, sezona svetovnega pokala pa se bo končala v nedeljo s skupinskima startoma.

Izidi, sprint, moški (10 km): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 25:13,0 (1)

2. Martin Ponsiluoma (Šve) + 23,9 (0)

3. Benedikt Doll (Nem) 28,9 (0)

4. Andrejs Rastorgujevs (Lat) 46,5 (1)

5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 48,0 (0)

6. Johannes Kűhn (Nem) 55,9 (0)

...

15. Anton Vidmar (Slo) 1:16,7 (0)

17. Jakov Fak (Slo) 1:21,3 (0)

70. Miha Dovžan (Slo) 2:58,8 (2)

72. Rok Tršan (Slo) 3:01,5 (1)

80. Lovro Planko (Slo) 3:15,2 (3) Svetovni pokal, skupno (19): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1419 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 993

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 866

4. Benedikt Doll (Nem) 718

5. Martin Ponsiluoma (Šve) 703

6. Johannes Dale (Nor) 630

...

19. Jakov Fak (Slo) 350

47. Miha Dovžan (Slo) 70

48. Alex Cisar (Slo) 69

49. Toni Vidmar (Slo) 63

83. Rok Tršan (Slo) 10

84. Lovro Planko (Slo) 10

