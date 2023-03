Poslavlja se še ena vrhunska biatlonka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chevalier-Bouchet je bila na OI v Pekingu lani dvakrat srebrna, in sicer na individualni preizkušnji ter v mešani štafeti. Bron ima še z iger v Pyeongchangu.

Na svetovnih prvenstvih je osvojila sedem kolajn, prav tako nobene zlate. Trikrat je bila srebrna, štirikrat pa bronasta. Dve posamični kolajni je v sprintu in zasledovanju osvojila tudi na Pokljuki pred dvema letoma.

Skupaj je v karieri nastopila na 229 tekmah in zabeležila 13 zmag, 52-krat pa je stala na stopničkah. Večino zmag, 12, je dosegla v štafetnih nastopih, ima pa tudi eno zmago ter 22 uvrstitev na oder za zmagovalke na posamičnih tekmah za svetovni pokal. V skupnem seštevku je najvišje posegla do petega mesta v prejšnji sezoni. V tej tri tekme pred koncem zaseda osmo mesto.

"Ponosna sem, da sem se borila skozi vse težavne trenutke. Ponosna sem, da sem si upala in stala za svojimi odločitvami. Zdaj me čaka drugačno življenje in komaj čakam na vse, kar prihaja," je na Instagramu zapisala 30-letnica.

Pred tem sta upokojitev po zadnji postaji te sezone svetovnega pokala, ki bo od četrtka do nedelje na Holmenkollnu, napovedali tudi Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland in Nemka Denise Herrmann-Wick.