Norvežanke najboljše na Švedskem

Norvežanke so bile po prvih dveh predajah na četrtem mestu, a z majhnim zaostankom, nato pa je kot tretja Ingrid Landmark Tandrevold Norveško pripeljala na prvo mesto, to pa je v zadnji predaji le še potrdila Marte Olsbu Roeiseland. Norvežanke, za katere sta tekmovali še Juni Arnekleiv in Ida Lien, so preizkušnjo opravile z le štirimi popravami, Francozinje in Nemke so jih imele po sedem.

Nemke Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Vanessa Voigt in Denise Herrmann-Wick so po tretji predaji zaostajale zgolj dve sekundi za Norveško, medtem ko je Francija imela 18 sekund zaostanka. V zadnji predaji pa je Anais Chevalier-Bouchet prehitela nemško tekmico in Francijo postavila na drugo mesto. V francoski ekipi so bile še Lou Jeanmonnot, Chloe Chevalier in Caroline Colombo.

Če so bile po prvih dveh predajah še zraven tudi Italijanke, pa so v tretji minuti zaostale skoraj minuto in izpadle iz boja za stopničke.

Ob 16.30 bo na Švedskem še moška štafetna preizkušnja na 4 x 7,5 km.