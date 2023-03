Tršanu en strel odnesel izid kariere, do točk še Dovžan, zmaga pa Nemcu

Nemški biatlonec Benedikt Doll je zmagovalec individualne preizkušnje za svetovni pokal. Z brezhibnim strelskim nastopom je za več kot minuto ugnal drugouvrščenega Italijana Tommasa Giacomela in tretjega Norvežana Vetleja Sjastada Christiansena. Slovenca Rok Tršan in Miha Dovžan sta osvojila nekaj točk za svetovni pokal z 31. oziroma s 34. mestom. Slovenska vrsta je imela na startu tri tekmovalce, potem ko se je nastopu zaradi bolezni odpovedal Alex Cisar.

Rok Tršan je bil po treh streljanjih na dobri poti k najboljšemu izidu v karieri. Z ničlo je prišel do zadnjega streljanja, tam pa zgrešil zadnji strel. Na koncu je za prve točke v sezoni osvojil 31. mesto z zaostankom 4:59,7 minute. Njegovi najboljši uvrstitvi tako ostajata 25. mesti z zasledovalnih tekem v Annecyju in Antholzu iz sezone 2019/20.

Na poti do najboljšega dosežka v sezoni je bil tudi Miha Dovžan, ki je bil po treh streljanjih brez napake še na visokem 13. mestu, na zadnjem strelskem postanku pa je pustil nepokriti dve tarči za končno 34. mesto (+5:08,1). Tretji slovenski predstavnik Anton Vidmar je bil s šestimi strelskimi napakami na koncu 72. z zaostankom 9:23,2 minute.

Lovijo deseto mesto v pokalu narodov

"Danes en dober nastop na strelišču. Na koncu žal tisti zadnji strel. Malce prehitro sem ga oddal in je bil zato zgrešen. Na progi sem ves čas tekel udoben tempo, kot sva se pred tekmo dogovorila s trenerjem. V zadnjem krogu sem dal vse od sebe. Današnji rezultat je bolj pomemben za ekipo, ker lovimo 10. mesto v pokalu narodov. S tem bodo imeli tekmovalci v naslednji sezoni možnost nastopa s petimi tekmovalci. To je naš glavni cilj do konca," je po tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Tršan.

"Danes je bil dober rezultat do zadnjega streljanja, tam pa je šlo vse na glavo. Že pred nastopom sem nekako čutil, da ne bo šlo in nato dva zgrešena, kar je preveč za te razmere. Res se je obetal lep rezultat, a ga nisem izkoristil, kot že nekajkrat lansko sezono in je ponovno treba čakati na nove priložnosti," pa je dan povzel Dovžan.

Zmago si je ob odsotnosti treh od štirih najboljših biatloncev te sezone pristreljal Nemec Benedikt Doll. To je bilo četrto slavje na posamičnih tekmah in prvo v tej sezoni. Na stopničkah je stal še 15. decembra lani v Annecyju.

Benedikt Doll je izkoristil odsotnost obolele norveške šampionske trojice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do prvih stopničk v karieri na posamičnih tekmah je prišel Tommaso Giacomel. Z eno strelsko napako oziroma pribitkom ene minute je na koncu za Dollom zaostal 1:09,1 minute. S tem je bil Italijan za 2,4 sekunde ugnal Vetleja Sjastada Christiansena, ki je v tem tekmovalnem obdobju petič stopil na oder za zmagovalce.

V skupnem seštevku je že pred tekmami ta konec tedna veliki kristalni globus osvojil Norvežan Johannes Thingnes Boe. Mlajši od bratov Boe tako kot starejši Tarjei Boe in rojak Sturla Holm Laegreid na Švedskem zaradi okužb z novim koronavirusom ne nastopajo.

V petek v Östersundu ne bo tekmovanj, v soboto bosta na sporedu obe štafetni preizkušnji, v moški tudi s slovensko, v nedeljo pa bosta še tekmi s skupinskima startoma.

Na ženski preizkušnji bo nastopila Polona Klemenčič, ki je danes z desetim mestom na individualni tekmi prišla do rezultata kariere v svetovnem pokalu.

Izidi, moški, individualno 20 km: 1. Benedikt Doll (Nem) 48:43,4 (0)

2. Tommaso Giacomel (Ita) + 1:09,1 (1)

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 1:11,5 (1)

4. Philipp Nawrath (Nem) 1:51,4 (2)

5. Roman Rees (Nem) 2:02,1 (1)

6. Eric Perrot (Fra) 2:07,8 (1)

...

31. Rok Tršan (Slo) 4:59,7 (1)

34. Miha Dovžan (Slo) 5:08,1 (2)

72. Toni Vidmar (Slo) 9:23,2 (6)

... - ni startal:

Alex Cisar (Slo) Svetovni pokal skupno (17): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1319 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 920

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 742

4. Benedikt Doll (Nem) 624

5. Martin Ponsiluoma (Šve) 601

6. Tarjei Boe (Nor) 598

...

19. Jakov Fak (Slo) 326

46. Miha Dovžan (Slo) 70

47. Alex Cisar (Slo) 69

59. Toni Vidmar (Slo) 37

79. Rok Tršan (Slo) 10

80. Lovro Planko (Slo) 10

...

