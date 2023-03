Druga zaporedna zmaga Dorothee Wierer, Polona Klemenčič je bila 13.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska tekmovalka v tej sezoni je pravico za nastop na današnji tekmi s skupinskim startom dobila po četrtkovem desetem mestu na individualni preizkušnji. Priložnost je dobro izkoristila in prišla do druge najvišje uvrstitve v svetovnem pokalu.

Polona Klemenčič Foto: Grega Valančič/Sportida

Višje je bila v karieri le na svetovnem prvenstvu v nemškem Oberhofu, ko je bila v sprintu osma.

Tokrat je na strelišču napravila tri napake. Najprej na prvem streljanju, ko je v drugi krog krenila kot 25. Drugo streljanje leže je opravila brezhibno in se prebila do 12. mesta. Streljanji stoje je opravila obakrat s po eno napako in končala 1:28,9 minute za zmagovalko.

Wierer je z brezhibnim strelskim nastopom slavila 16. v karieri, na stopničkah pa je stala 50. Ciljno črto je prečkala 6,3 sekunde pred Jeanmonnot. Še slabih pet sekund več je zaostala vodilna v skupnem seštevku Simon.

Francozinja je doslej edina presegla mejo 1000 točk. S 1003 točkami ima tri preizkušnje pred koncem 144 točk naskoka pred Wierer. Tretja je še ena Italijanka Lisa Vittozzi z 818 točkami. Polona Klemenčič je napredovala na 28. mesto, osvojila pa je 184 točk.

* Izidi:

- ženske, skupinski start, 12,5 km:

1. Dorothea Wierer (Ita) 31:58,5 (0)

2. Lou Jeanmonnot (Fra) + 6,3 (0)

3. Julia Simon (Fra) 11,1 (1)

4. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 40,1 (1)

5. Caroline Colombo (Fra) 40,1 (2)

6. Hanna Öberg (Šve) 47,5 (2)

...

13. Polona Klemenčič (Slo) 1:28,9 (3)

... - svetovni pokal, skupno (18):

1. Julia Simon (Fra) 1003

2. Dorothea Wierer (Ita) 859

3. Lisa Vittozzi (Ita) 818

4. Elvira Öberg (Šve) 764

5. Denise Herrmann-Wick (Nem) 744

6. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 695

...

28. Polona Klemenčič (Slo) 184

46. Anamarija Lampič (Slo) 91

...

