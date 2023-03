Slovo dveh zvezdnic svetovnega biatlona

Trikratna olimpijska prvakinja iz Pekinga Marte Olsbu Roeiseland je v svetovnem pokalu prvič nastopila v sezoni 2012/13 in zbrala 196 posamičnih nastopov. Vse od sezone 2018/19 naprej je zabeležila 19 zmag. Skupaj je 43-krat stala na stopničkah za zmagovalke. V štafetah je na 63 tekmah zabeležila še 25 zmag in 43 uvrstitev med najboljše tri. Skupni seštevek svetovnega pokala je osvojila v prejšnji sezoni, po koncu lanskega tekmovalnega obdobja pa je imela zdravstvene težave zaradi bolezni covid-19. Težave so se vlekle tudi v to sezono, zaradi česar je izpustila vsa tekmovanja v novembru in decembru 2022.

Marte Olsbu Roeiseland Foto: Guliverimage Sezono je tako začela prav na Pokljuki in do tega trenutka osemkrat stala na stopničkah za zmagovalke, od tega petkrat v štafetah. Slavila je na obeh posamičnih tekmah v češkem Novem Mestu na začetku tega meseca. Roeiselandova velja za najbolj uspešno biatlonko na svetovnih prvenstvih. Osvojila je kar 13 zlatih kolajn, ob tem ima še štiri bronaste. Najbolj uspešno SP je bilo zanjo v Anterselvi, ko se je pred tremi leti podpisala pod pet zlatih in dve bronasti kolajni.

Na letošnjem SP v Oberhofu je bila dvakrat zlata, in sicer v mešani štafeti ter v tekmi mešanih parov, v zasledovanju pa je bila bronasta. Na zadnjih olimpijskih igrah je zlato prejela v sprintu, zasledovanju in mešani štafeti. Na individualni preizkušnji ter na tekmi s skupinskim startom pa je bila bronasta. Iz Pjongčanga 2018 ima še dve srebrni kolajni.

Denise Herrmann Wick Foto: Reuters

"Po 16 letih smučarskega teka in sedmih letih biatlona je prišel čas, da se posvetim novemu poglavju. Veselim se pustolovščin, ki jih je življenje pripravilo zame," je na Instagramu zapisala 34-letna Nemka Denise Herrmann Wick. Za Nemčijo bo to velik udarec, saj gre za daleč najuspešnejšo tekmovalko, ki je bila največji magnet za publiko na domačih tekmah v Ruhpoldingu in Oberhofu. Na zadnjem SP februarja je Nemka osvojila eno zlato in dve srebrni odličji, lani na olimpijskih igrah pa zlato na 15-kilometrski tekmi, bila pa je tudi ključna tekmovalka ob bronu nemške štafete. Na svetovnih prvenstvih je skupaj osvojila devet odličij. Olimpijsko kolajno je osvojila tudi v Sočiju 2014, a takrat še v vlogi smučarske tekačice.