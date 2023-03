V Oslu tudi Jakov Fak, zbolel pa je Alex Cisar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalke in skakalci so pred dnevi zapustili Oslo in se odpravili v Lillehammer, v norveško prestolnico pa zdaj prihajajo biatlonke in biatlonci, ki bodo od 16. do 19. marca tam opravili z zadnjimi tekmami svetovnega pokala v sezoni 2022/23. Slovenska reprezentanca bo skoraj popolna, po bolezni se je namreč vrnil Jakov Fak, manjkal pa bo Alex Cisar, ki je zbolel v Östersundu.

Sezona 2022/23 je čisto pri koncu. Biatlonce čakajo le še tri tekme v Oslu. Za slovensko reprezentanco je zelo uspešna sezona. V moški konkurenci je Jakov Fak ponovno stopil na oder za zmagovalce, mladi biatlonci na čelu s Tonijem Vidmarjem, Alexom Cisarjem in Lovrom Plankom pa so naredili pomemben korak naprej in se redno uvrščali med dobitnike točk.

V ženski konkurenci je Anamarija Lampič pokazala, da je izjemen talent ter da je bil prestop v biatlon pravilna poteza. Z najhitrejšimi časi teka in odličnim streljanjem leže se je že nekajkrat spogledovala s svetovnim vrhom. Manjka ji le še malo zanesljivosti na strelskih postankih stoje.

Prisotnost Lampičeve na treningih je odlično izkoristila Polona Klemenčič, ki je dobila pomembno konkurenco znotraj reprezentance in je naredila velik korak naprej. Celo sezono je bila zelo konstantna in se prvič v karieri prebila tudi v najboljšo deseterico, sporočajo iz Smučarske zveze Slovenije.

Vsi omenjeni bodo nastopili tudi na zaključku v Oslu, manjkal bo le Cisar, ki se je zaradi slabega počutja po tekmah v Östersundu odpravil proti domu. Zato pa so na Norveškem torej Anamarija Lampič, Polona in Živa Klemenčič v ženski konkurenci ter Miha Dovžan, Rok Tršan, Lovro Planko, Toni Vimdar in povratnik po bolezni Jakov Fak v moški.

Biatlonci in biatlonke se bodo merili v sprintu, zasledovanju in za zaključek še na tekmi s skupinskim startom.

Spored tekem v Oslu: Četrtek, 16. marec:

15.15, sprint, moški, 10 km Petek, 17. marec:

15.20, sprint, ženske, 7,5 km Sobota, 18. marec:

12.45, zasledovanje, moški, 12,5 km

15.10, zasledovanje, ženske, 10 km Nedelja, 19. marec:

12.50, skupinski start, moški, 15 km

15.10, skupinski start, ženske, 12,5 km

