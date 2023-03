Christiansen do prve zmage v sezoni, tekma brez Slovencev

Christiansen je izkoristil odsotnost rojaka in vodilnega v skupnem seštevku Johannesa Thingnesa Boeja, ki je na Švedskem tako kot njegov brat Tarjei Boe manjkal zaradi okužbe z novim koronavirusom. Slavil je prvo zmago v sezoni, potem ko je pred tem še petkrat stal na odru za zmagovalce.

Za norveške biatlonce je to že 16. zmaga na 18 tekmah v tej sezoni svetovnega pokala. Johannes Thingnes Boe ima 13 zmag, po enkrat pa so slavili Christiansen, Sturla Holm Laegreid in Johannes Dale.

What a 20/20 performance, constantly attacking! Congratulations to Johannes Dale in second and 🥁🥁 Eric Perrot on his first World Cup podium! 🎉



