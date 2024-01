Christiansen najboljši na trojnem norveškem slavju

V svetovnem pokalu še vedno vodi Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je bil s štirimi napakami na strelišču tokrat peti. Pred njim je tekmo končal Francoz Quentin Fillon Maillet, ki je edini zadel vseh 20 tarč a očitno ni v pravi tekaški formi. Slovenci so ostali brez nastopa. Edini s pravico udeležbe na tako imenovani formuli 1 v biatlonu je bil Jakov Fak, ki pa ima težave s poškodbo hrbta.

Na ženski tekmi, ki se bo začela ob 14.45, bo nastopila Anamarija Lampič.

Anterselva/Antholz, skupninski štart (M):



1. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 31:51,4 (1)

2. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) +10,7 (2)

3. Vebjoern Soerum (Nor) +14,0 (1)

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 20,1 (0)

5. Johannes Thingnes Boe (Nor) +23,3 (4)

6. Tarjei Boe (Nor) +34,4 (1)

7. Jesper Nelin (Šve) +43,2 (2)

8. Sebastian Stalder (Švi) +43,7 (1)

9. Justus Strelow (Nem) +59,5 (2)

10. Otto Invenius (Fin) +1:03,1 (2)

Svetovni pokal, skupni seštevek (13/21):



1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 806 točk

2. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 714

3. Tarjei Boe (Nor) 708

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 582

5. Endre Stroemsheim (Nor) 549

6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 548

...

26. Jakov Fak (Slo) 185

36. Lovro Planko (Slo) 92

41. Anton Vidmar (Slo) 64

48. Miha Dovžan (Slo) 43

85. Matic Repnik (Slo) 3