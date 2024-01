Slovenski dvojec 14., višje zdaj cilja štafeta

Slovenska dvojica je zaostala dve minuti in 30,5 sekunde sta zaostala za zmagovalcema, Nemcema Vanesso Voigt in Justusem Strelowom (38:58,0). Druga sta bila med 25 ekipami Norvežana Ingrid Landmark Tandrevold in Vetle Sjaastad Christiansen (+11,2), tretja pa Avstrijca Lisa Hauser in Simon Eder (+28,3).

Sledi še mešana štafeta 4 x 6 km, v kateri bodo slovenske barve zastopali Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Anton Vidmar in Lovro Planko.

Anterselva/Antholz, mešana ekipna tekma:



1. Vanessa Voigt/Justus Strelow (Nem) 38:58,0 (0+1)

2. Ingrid L. Tandrevold/Vetle S. Christiansen (Nor) +11,2 (0+8)

3. Lisa Hauser/Simon Eder (Avt) +28,3 (0+4)

4. Rebecca Passler/Lukas Hofer (Ita) +37,9 (1+4)

5. Baiba Bendika/Andrejs Rastorgujevs (Lat) +39,1 (1+6)

6. Suvi Minkkinen/Otto Invenius (Fin) +41,7 (0+7)

7. Julia Simon/Emilien Jaquelin (Fra) +1:00,1 (2+10)

8. Susan Kueln/Rene Zahkna (Est) +1:05,8 (1+9)

9. Deedra Irwin/Campbell Wright (ZDA) +1:09,5 (2+7)

10. Kristina Dmitrenko/Artem Tiščenko (Ukr) +1:09,9 (0+6)

...

14. Lena Repinc/Miha Dovžan (Slo) +2:30,5 (0+8)