Mlajši Boe razred zase, nase opozoril mladi Slovenec

Matic Repnik Foto: www.alesfevzer.com Miha Dovžan je bil do zadnjega streljanja še v igri za precej višjo uvrstitev z le enim zgrešenim strelom, a je bil na zadnji strelski postaji nenatančen še dvakrat, tako da je s tremi zgrešenimi streli na koncu pristal na 31. mestu (+ 4:02,8). Z dobrim streljanjem se je izkazal tudi mladi Matic Repnik, ki je zgrešil le enkrat, na koncu pa osvojil 38. mesto (+ 4:39,2). Poleg njiju sta nastopila še Lovro Planko in Anton Vidmar. Planko (pet zgrešenih strelov, + 6:10,7) je bil 63., Vidmar (prav tako pet zgrešenih tarč, + 7:23,7) pa 76.

V ospredju pravega boja za zmago ni bilo. Johannes Thingnes Boe je namreč kot edini med najboljšimi pokril vseh 20 tarč ter si v smučini pritekel veliko prednost. Njegov starejši brat Tarjei Boe je možnosti za kaj več od drugega mesta izgubil z dvema zgrešenima tarčama, tako da mu tudi hiter tek ni pomagal (+ 1:36,1). Zadnjo stopničko pa si je priboril Nemec Johannes Kühn (1:44,0; 2), ki je tako preprečil popolno norveško zmagoslavje, saj je le tri sekunde za njim zaostal Johannes Dale-Skjevdal (+ 1:47,3; 3).

Anterselva, 15 km (M):



1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 37:28,0 (0)

2. Tarjei Boe (Nor) +1:36,1 (2)

3. Johannes Kühn (Nem) +1:44,0 (2)

4. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) +1:47,3 (3)

5. Martin Ponsiluoma (Šve) +1:58,6 (3)

6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) +2:16,4 (2)

7. Danilo Riethmüeller (Nem) +2:27,6 (1)

8. Tommaso Giacomel (Ita) +2:37,7 (4)

9. Artem Prima (Ukr) +2:38,8 (1)

10. Roman Rees (Nem) +2:41,3 (2)

...

31. Miha Dovžan (Slo) +4:02,8 (3)

38. Matic Repnik (Slo) +4:39,2 (1)

63. Lovro Planko (Slo) +6:10,7 (5)

76. Anton Vidmar (Slo) +7:23,7 (5)



Svetovni pokal, skupni seštevek (13/21):



1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 761 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 668

3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 639

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 525

5. Endre Stroemsheim (Nor) 519

6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 492

...

25. Jakov Fak (Slo) 185

36. Lovro Planko (Slo) 92

41. Anton Vidmar (Slo) 64

47. Miha Dovžan (Slo) 43

85. Matic Repnik (Slo) 3

Tekmovalce je precej ovirala tudi megla na prizorišču, zaradi česar so za nekaj minut prestavili začetek, med tekmo pa so se razmere tudi poslabšale in nekateri tekmovalci ob koncu startnega seznama so imeli zaradi slabe vidljivosti precej oteženo delo na strelišču.

V Anterselvi bodo naslednje nastopile biatlonke, v petek jih čaka preizkušnja na 12,5 kilometra.