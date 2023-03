Tiril Eckhoff še ena izmed biatlonk, ki končuje kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratna olimpijska prvakinja v biatlonu, Norvežanka Tiril Eckhoff, je danes napovedala upokojitev po koncu sezone svetovnega pokala. Upokojitev je danes sicer napovedala tudi Francozinja Anais Chevalier-Bouchet, pred tem pa še Nemka Denise Hermann-Wick in Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland.

Dvaintridesetletna Eckhoff je na Instagramu zapisala, da bo športno pot sklenila po koncu sezone, ki jo je sicer v celoti izpustila zaradi posledic okužbe s koronavirusom.

"Nekoliko žalostno je, da zdaj končujem, a hkrati menim, da je to prava odločitev. Ponosna sem na to, kar sem dosegla in bom vedno z nasmehom gledala nazaj na leta v biatlonu," je zapisala Eckhoff.

Norvežanka je marca lani v Oslu dobila zaključni sprint in zasledovanje, nato pa je podobno kot nekateri drugi na zabavi ob koncu sezone staknila koronavirus. Kot je dejala, jo od takrat muči nespečnost in še vedno potrebuje zdravniško pomoč.

Na olimpijskih igrah leta 2014 in 2022 je osvojila zlato medaljo v mešani štafeti, poleg tega ima z iger še šest medalj. Petnajst odličij ima še s svetovnih prvenstev, od tega deset zlatih, leta 2021 pa je slavila v svetovnem pokalu.

