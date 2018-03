Lahko bi letel v Planici, a mu trenerji ne dovolijo

Timi Zajc

Predstavlja svetlo prihodnost slovenskih smučarskih skokov. Ni še star 18 let, pa se že lahko pohvali z državnim naslovom, zmago v celinskem pokalu, nastopom na olimpijskih igrah in prav posebnim dosežkom, saj se je v zgodovino zapisal kot prvi udeleženec svetovnega pokala, rojen v novem tisočletju. To je Timi Zajc.

V Planici je v teh dneh zgolj gledalec. Zaradi mladoletnosti mora pozabiti na smučarske polete, zato se je zanj sezona 2017/18 že končala. "Čutim se sposobnega, da bi lahko letel v Planici, a trenerji o tem razmišljajo malce drugače. Tako je tudi prav. S trenerji smo se dogovorili, da ni pametno tvegati. Bom pa prihodnje leto letel v Planici s toliko večjim veseljem," je pojasnil mladoletnik, športni ponos Hramš, kraja v Spodnji Savinjski dolini.

Zelo vesel za vzornika Schlierija

Gregor Schlierenzauer je nase opozoril na četrtkovih kvalifikacijah. Foto: Sportida V teh dneh je v dolini pod Poncami le gledalec, kjer pa ne stiska pesti le za rojake, ampak tudi za največjega vzornika, dolgoletnega avstrijskega asa Gregorja Schlierenzauerja. Naključje ali ne, pred mikrofon smo ga povabili ravno v trenutku, ko je njegov vzornik na Letalnici bratov Gorišek poletel rekordnih 253,5 metra, in spremljali nepopisno srečo na licih mladega slovenskega skakalca.

"Zelo sem vesel zanj! Moj vzornik je končno pokazal zobe preostalim. Škoda, ker je podrsal, a vseeno. Odličen polet. Ko spremljam njegove polete, pa tudi druge, postanem kar malce nervozen. Pozitivno nervozen. Tudi sam bi hotel biti na vrhu in skočiti, saj je vzdušje v Planici neverjetno, a žal ne gre. Me pa mika," se je nasmehnil Zajc, najmlajši član slovenske olimpijske odprave v Pjongčangu.

Prvi milenijec? Nič posebnega.

Na olimpijskih igrah je nastopil s 17 leti. Foto: Stanko Gruden, STA Lani je zablestel na državnem prvenstvu, pri 17 letih postal najboljši v Sloveniji, nato pa je sledil prav poseben trenutek. Nastop na tekmi za svetovni pokal na Poljskem, na kateri je njegovo ime obšlo svet v prav posebni statistični rubriki. Rojen je 26. aprila 2000, tako da je postal prvi skakalec, ki je bil rojen v novem tisočletju in je skakal za točke svetovnega pokala.

"Ko se je začela sezona, sploh nisem pomislil na to. Na takšne stvari nisem pozoren. Res je, postavil sem nov mejnik v karieri, a to doživljam kot nekaj povsem običajnega. Trudim se le, da bi čim bolje skakal," je pojasnil prvi milenijec v svetovnem pokalu, ki se je v tej sezoni najvišje zavihtel do 12. mesta.

Zanj se je končala na Norveškem. Ko je prišel domov, pa se je takoj pregrešil. Smučarski skakalci morajo v želji, da vzdržujejo idealno telesno težo, pozabiti na najljubše jedi, ki prinašajo dodatne kalorije.

Ko se je vrnil z Norveške in končal sezono, si je privoščil pico. Foto: Vid Ponikvar

"Prejšnji teden sem že lahko pojedel malce obilnejše kosilo. Telo je zdržalo. Zdaj bom teden ali dva malce bolj na 'izi', potem pa začnem spet po starem. Kaj sem si privoščil? Pojedel sem pico. Zelo mi je všeč, a je vso sezono nisem smel jesti. Pojedel sem tudi veliko sladoleda, prijale pa so tudi druge sladice. Med sezono tega nisem počel. Dobro, sladoled sem nekajkrat pojedel, a bolj izjemoma," je priznal ljubitelj pic.

Stiskal bo pesti za rojake in vzornika

V prihodnjih tednih se bo posvetil zlasti šoli. Foto: Urban Urbanc/Sportida Njegovi starejši rojaki jo bodo po koncu sezone mahnili na počitnice in se odpočili v katerih od oddaljenih toplih krajev, Timija, dijaka trgovske šole v Kranju, čakajo drugačna opravila.

"Dopusta si ne morem privoščiti, saj me čaka veliko dela v šoli. Letos je bilo res naporno. Zaradi svetovnega pokala me veliko ni bilo doma. V šoli imam ogromno izostankov, tudi olimpijske igre, ki so trajale dolgo, so naredile svoje. Je bilo pa nekaj izjemnega, da sem lahko nastopil," je izpostavil enega izmed vrhuncev kariere. Zdaj bo zavihal rokave in prijel za šolske knjige. "Prihodnji teden se bom resno lotil dela. Treningov bo za nekaj časa konec, čez mesec dni pa že začnem na polno."

Konec tedna bo prebil v Planici in spremljal finale svetovnega pokala. "Upam, da bodo slovenski fantje dodali piko na i. Upam, da se bo vrnil Schlierenzauer. Morda pa bo ta konec tedna zmagal. Prej se mi je zdel najbolj vroč Stoch, zdaj pa sem spremenil mnenje. Zdaj je to Schlieri," je bil še pod vtisom izjemnega poleta 28-letnega Avstrijca v Planici, ki zaradi napake po doskoku ni obveljal kot rekord. Morda pa bo dosežen danes, ko bo Zajc v družbi več tisoč ljubiteljev smučarskih skokov v popoldanskih urah užival v novem spektaklu.