Damjanu v zraku poskočilo srce

Slovenijo bo v petek na tekmi za svetovni pokal v smučarskih poletih v Planici zastopalo deset tekmovalcev. Drugi najboljši rezultat je dosegel mladostni veteran Jernej Damjan, ki pa mu v ciljni areni vseeno ni bilo do smeha. V četrtek ga je dvakrat zavrtelo, ob tem pa se je ustrašil za svoje zdravje.

Čez dva meseca bo dopolnil 35 let. Spada med starejše slovenske reprezentante, premore ogromno izkušenj, v karieri pa skoraj ni poletel tako daleč, kot je v današnjih kvalifikacijah (223,5 metra), kjer je poskrbel za 14. najboljši rezultat. Tudi to ni zadoščalo, da bi bil povsem zadovoljen.

Ni zadovoljen s tem, kar dela na mizi

Za osebnim rekordom je zaostal le tri metre. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Z daljavo sem lahko zadovoljen, ne pa tudi s tem, kaj delam na mizi. Ne vem, zakaj me je zavrtelo že na prvem treningu. V kvalifikacijah me je še bolj. V tem, da me vrti, pa ne uživam ravno. Ne vem, kaj vse bi se lahko zgodilo. Nisem več najmlajši, moj srček pa dela," je 34-letni Ljubljančan priznal, da ni ostal ravnodušen, potem ko ga je dvakrat zavrtelo v zraku.

Mojstrsko se je rešil, s poletom, krajšim le tri metre od osebnega rekorda (226,5 metra – Vikersund 2017), pa v kvalifikacijah osvojil 14. mesto in poskrbel za drugi najboljši slovenski rezultat. Zaostal je le za Anžetom Semeničem, slovenskim junakom dneva, ki je poletel 234 metrov in osvojil izvrstno drugo mesto.

Noro vzdušje v Planici

V četrtek se je v dolini pod Poncami zbralo 13.200 gledalcev. Foto: Urban Urbanc/Sportida Damjan je dodal, da pri smučarskih poletih ni vse v daljavi. Bolj mu je pomembna stabilnost. "Drugače pa je bilo danes v Planici fenomenalno. Veliko je bilo gledalcev, bilo je noro. Sam sem bil le z glavo drugje," je pojasnil, da mu je vrtenje dalo misliti. Dvakratni zmagovalec tekme za svetovni pokal - najboljši je bil lani na Finskem v Kuusamu, pred štirimi leti pa v Saporu na Japonskem - je bil z naskokom najstarejši skakalec med najboljših 15 v kvalifikacijah.

Presenetljivo sta brez petkove tekme ostala ljubitelja smučarskih poletov, njegova rojaka Domen Prevc in Tilen Bartol, po drugi strani pa sta k močnem paketu desetih slovenskih udeležencev na petkovi tekmi pomagala tudi "povratnika" Jurij Tepeš in Robert Kranjec. Nastopila sta z zgodnjima številkama in se zanesljivo uvrstila na tekmo.

Robert Kranjec si je nastop na petkovi tekmi zagotovil z 21. mestom v kvalifikacijah. Poletel je kar 238 metrov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"V tej sezoni sploh še nista imela možnosti leteti. Končno sta jo dočakala in, hvala bogu, dobro skočila. Jurij in Robi sta prava letalca," je pohvalil rojaka, s katerima je v zadnjih letih poskrbel za veliko uspešnih reprezentančnih zgodb.