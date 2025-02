Ženska skakalna karavana je bila po sredinem treningu danes na resnejšem preizkusu. Dekleta so se merila v kvalifikacijah za petkovo individualno tekmo 44. svetovnega nordijskega prvenstva v Trondheimu.

Te je zanesljivo dobila najboljša skakalka zime Nika Prevc. Slovenska najstnica, ki je v poskusni seriji skočila kar 105,5 metra, je v kvalifikacijah skočila 99,5 metra in bila zanesljivo najboljša. Za 7,9 točke je prehitela Norvežanko Anno Odine Ströem, ki je z enega višjega zaletnega mesta in ob manjšem vetrovnem pribitku skočila do daljave kvalifikacij (101,5 metra). Na tretjem mestu je kvalifikacije končala Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger (95), ki je za Prevc zaostala 10,5 točke. Tik za njo se je zvrstila Eirin Maria Kvandal, ki je bila ena bolj razpoloženih na treningu.

Prevc: Sproščeno grem lahko na tekmo

"Nasploh sem zadovoljna s tem, kako sem opravila kvalifikacije. Zdaj grem lahko sproščeno na tekmo. V poskusni seriji je bilo zelo dobro, uživam v dolgih skokih. Že ti skoki so bili zelo v redu, tako da raje ne bom ničesar dodajala, da se ne bi potem kesala. Upam, da čim prej pridem do postelje in izkoristim vsako minuto pod odejo," je po večernem kvalifikacijskem skoku v izjavi za nacionalno televizijo dejala Prevc.

Vse Slovenke na petkovo preizkušnjo Ema Klinec je zasedla deveto mesto. Foto: Guliverimage

Med 40 skakalk, ki so se prebile na tekmo, so se zanesljivo uvrstile tudi preostale tri varovanke Jurija Tepeša. Ema Klinec (93 metrov) je kvalifikacije končala na devetem mestu, debitantka na članskih svetovnih prvenstvih Tina Erzar (88) je zasedla 28. mesto, Katra Komar (90) pa 33.

"Danes sem se še bolj sprostila, bila odločna, tako da je bil skok super. Jutri moram biti osredotočena na svoje naloge in pokazati čim boljše skoke," je po devetem mestu za TV Slovenija povedala Klinec.

Debitantka na članskih svetovnih prvenstvih Tina Erzar je bila 28. Foto: SloSki

Katra Komar je kvalifikacije končala kot 33. Foto: SloSki "Malo sem si oddahnila, da mi je uspelo izboljšati skok s sredinega treninga. Malo bolj sem se sprostila, včeraj me je še malo skrbelo, ker še ni bilo znano, ali bom danes skakala, danes pa sem uživala," je po kvalifikacijskem skoku za nacionalno televizijo dejala Komar, Erzar pa dodala: "Naredila sem napredek. Že zjutraj sem se zelo dobro počutila, komaj sem čakala na skok. Gor na skakalnico sem šla sem sproščeno, to je prineslo metre. Preprosto sem začela uživati, komaj čakam tekmo."

Tepeš: Opravile so zelo dobro

"Kvalifikacije so dekleta opravila zelo dobro, tudi Ema, Katra in Tina so oddelale, kot smo se dogovorili. Zelo zadovoljen sem z njihovimi skoki. Nika pa je spet dokazala, da skače zelo dobro, za jutri jo je treba umiriti. S takimi skoki greš lažje spat. Menim, da Nika živčnosti trenutno ne čuti. Morda bo jutri nervoze več. Zadovoljen bom, če bodo dekleta skakala kot danes, samozavestno in da bodo prikazale najboljše skoke na tekmi," pa je misli strnil Tepeš. Jurij Tepeš je bil z videnim v kvalifikacijah zelo zadovoljen. Foto: Aleš Fevžer

Petkova posamična tekma, na kateri bo naslov branila Nemka Katharina Schmid, ki v zadnjem času ni v želeni formi, tudi v Trondehimu se ne znajde najbolje (kvalifikacije je končala na 25. mestu), se bo začela ob 14. uri.

Prevc v poskusni seriji daleč pred vsemi Poskusna serija je zanesljivo pripadla Niki Prevc, ki je skočila kar 105,5 metra in za 5,1 točke prehitela najbližjo zasledovalko Eirin Mario Kvandal (99 metrov z zaletnega mesta nižje), ter za 8,7 Nemko Selino Freitag (100). Ema Klinec (92 metrov) je bila 11., Tina Erzar (90,5) 29., Katra Komar (88) pa 36.

V soboto bo na srednji napravi še ekipna ženska tekma, nato pa se bodo tekmovalke preselile na večjo skakalnico, na kateri bodo tekmovale na posamični tekmi in tekmi mešanih ekip.

Trondheim, kvalifikacije

Svetovno prvenstvo, Trondheim, ženske: Četrtek, 27. februar

19.30 poskusna serija (HS102)

20.30 kvalifikacije (HS102) Petek, 28. februar

14.00 posamična tekma (HS102) Sobota, 1. marec

16.00 poskusna serija (HS102)

17.00 ekipna tekma (HS102) Torek, 4. marec

13.30 trening (HS138) Sreda, 5. marec

15.00 poskusna serija (HS138)

16.00 tekma mešanih ekip (HS138) Četrtek, 6. marec

19.30 poskusna serija (HS138)

20.30 kvalifikacije (HS138) Petek, 7. marec

15.15 poskusna serija (HS138)

16.15 posamična tekma (HS138)

