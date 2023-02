Norvežanu se nasmiha zgodovinska sedmica, Alex Cisar med najboljših 20

Srebro je osvojil njegov rojak in branilec naslova Sturla Holm Laegreid, ki je zaostal minuto in 10 sekund. Na zadnjem streljanju je še kazalo, da Laegreid lahko celo zmaga, a je zgrešil znameniti 20. biatlonski strel, ki je običajno posledica prehitrega zaključevanja.

Smučina je nato razkrila, da se ne bi izšlo, saj je bil zaostanek na koncu z 1:10 minute večji od kazni zaradi zgrešenega strela. Enkrat je zgrešil tudi Šved Sebastian Samuelsson na tretjem mestu, ki je zaostal 1:11,1 minute in za srebrom zaostal štiri desetinke sekunde.

Johannes Thingnes Boe je pred tem na SP zmagal že na sprintu in zasledovanju ter z mešano štafeto. S 16. naslovom na večni lestvici za rojakom Olejem Einarjem Bjoerndalnom zaostaja še za štiri zmage, vse bolj pa zgleda, da na SP v Nemčiji lahko postane prvi biatlonec v zgodovini, ki bi na enem SP osvojil kar sedem naslovov.

Cisar se je dolgo boril za deseterico, nato pa ...

Alex Cisar je poskrbel za slovensko uvrstitev dneva. Foto: Grega Valančič/Sportida V slovenskem taboru je priložnost spet dobila triperesna deteljica mladih, Jakova Faka, ki se po bolezni ni počutil dovolj dobro za 20-kilometrsko tekmo, pa je zamenjal Miha Dovžan.

Za deseterico se je dolgo boril Alex Cisar, na zadnjem strelskem postanku pa je naredil svojo prvo napako s puško in tekmo končal kot soliden 19. Ostali so bili za vidne uvrstitve premalo natančni na strelišču.

Anton Vidmar je zgrešil trikrat in bil 33. Miha Dovžan in Lovro Planko pa sta bila s puško nenatančna štirikrat ter zasedla 46. in 55. mesto.

V Oberhofu bo v sredo ženska 15-kilometrska tekma, kjer bodo slovenske barve predvidoma branile Polona in Živa Klemenčič ter Anamarija Lampič.