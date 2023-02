Sproščeno do uspeha kariere: včeraj se je posladkal s palačinkami, danes z rezultatom

Alex Cisar po uspehu kariere: Danes sem bil še najbolj sproščen na tem prvenstvu, še pred samim startom sem se sončil in užival v atmosferi, o sami tekmi pa sploh nisem premišljeval. To se je na koncu izkazalo kot dobra taktika.

"Še pred startom sem se sončil in užival v atmosferi, o tekmi pa sploh nisem premišljeval. Ta sproščenost je bila na koncu ključna," nam je po moški posamični tekmi svetovnega biatlonskega prvenstva v Oberhofu razlagal do ušes nasmejani Alex Cisar, danes z 19. mestom slovenski junak dneva. Toni Vidmar je bil 33., po tekmi je obžaloval tri zgrešene strele, s svojima strelskima predstavama pa nista zadovoljna niti Miha Dovžan in Lovro Planko.

Alex Cisar, slovenski junak posamične tekme. "To se res ne sliši slabo, na to bi se lahko navadil," se je danes po odličnem nastopu na 20-kilometrski posamični tekmi smejalo 22-letnemu biatloncu iz Britofa pri Kranju. "Ful dobra tekma! Zdi se mi, da bolj sproščen kot startaš, boljše je. Danes sem bil še najbolj sproščen na tem prvenstvu, še pred samim startom sem se sončil in užival v atmosferi, o tekmi pa sploh nisem premišljeval. To se je na koncu izkazalo kot dobra taktika," je razlagal. Na tekmi, na kateri je nadvse pomembno streljanje, je bil nenatančen le enkrat, tako pa je dobil le minuto pribitka.

Po navadi bi se obremenjeval zaradi zgrešenega strela

"Če bi to tekmo ocenjeval, recimo temu, moj klasični jaz oziroma moj klasični značaj, bi se danes zelo obremenjeval zaradi tistega zgrešenega strela, pravzaprav pa sem še toliko bolj ponosen, da sem tisti 20. strel zadel. Na zadnjem strelskem postanku so se mi namreč tako tresle noge, da sploh nisem verjel, da lahko štiri zadenem. Še na nobenem streljanju doslej se mi noge niso tako tresle. Mislim, da je to malo posledica toplega vremena in zelo globokega snega, ko noge še toliko bolj delajo in se to pozna na strelišču. Ampak če bi vse skupaj opisal z eno besedo, bi rekel: Fantastično!"

Fotogalerija s torkove tekme na SP, foto Grega Valančič/Sportida:

V cilju je bil presenečen

Zaradi nenavadno toplega vremena s temperaturami do 10 stopinj Celzija je bila proga v Oberhofu povsem pomladna, mehka in s tem izjemno težka. Danes so biatlonci resnično garali, tudi Cisarja je proti koncu že močno 'pobiralo', a uspelo se mu je še zbrati in na zadnjem strelskem postanku zadeti štiri tarče. "Močno sem si oddahnil. Pogoji na progi so bili izjemno težki, v zadnjem krogu je bilo naporno in, po pravici povedano, si nisem mislil, da lahko še izboljšam to 20. mesto. Po navadi v zadnjem krogu izgubljam, danes pa sem proti najbližjemu tekmecu celo pridobival in sem bil resnično presenečen, ko sem prišel v cilj in videl številko 19 ob svojem imenu."

Sanjsko, na SP do najboljšega rezultata v karieri

Tudi na spustih danes za tekmovalce ni bilo počitka, ves čas so morali paziti, da v globokem in mehkem snegu ne izgubijo ravnotežja, kljub temu pa je Cisarju, dvakratnemu mladinskemu svetovnemu prvaku, uspel najboljši rezultat v članski konkurenci. Svoj najboljši izid je popravil za pet mest. "Trenerji ob progi so me ves čas obveščali o mestih, mi govorili, kako mi kaže, jih je bilo pa težko slišati zaradi hrupa množice. Sicer pa mislim, da noben tekmovalec med tekmo ne potrebuje prav veliko informacij, če mu uspe narediti tri ničle, kar je meni tudi uspelo. Po tem sem se zavedel, da merim na zelo visoko mesto. Lahko sem le izjemno zadovoljen, da mi je najboljši izid kariere uspel prav na svetovnem prvenstvu, in to je to. Korak za korakom. Če sem si za letos zastavil, da pridem v prvo trideseterico, sem zdaj že v dvajseterici. To je seveda zelo lepo."

"Mislim, da noben tekmovalec med tekmo ne potrebuje prav veliko informacij, če mu uspe narediti tri ničle, kar je meni tudi uspelo." Foto: Grega Valančič/Sportida

Včeraj se je sladkal s čokolado, danes z rezultatom

Ključna je bila prav ta zanj neznačilna sproščenost, je še povedal naš mladi as. Čeprav je startal z visoko številko, kot 86., je ostal pred startom ostal v svojem mehurčku. "Sploh nisem spremljal, kaj se dogaja na tekmi. Pred startom sem užival v soncu in atmosferi in bi rekel, da se je ravno ta sproščenost, do neke mere flegmatičnost, odrazila na rezultatu. Pa tudi včeraj, ko je bil prost dan, sem se najedel palačink s čokolado, pil vročo čokolado, zato sem imel toliko sladkorja v sebi, da sem ga moral danes 'pokoristiti' (smeh, op. p.). Menim, da je ta sproščenost ključ do uspeha, včasih se je treba znati tudi posladkati. Naj bo s sladkarijami ali dobrim rezultatom. Včeraj mi je uspelo prvo, danes pa še drugo (smeh, op. p.)."

Vidmar bi bil s tem izidom še lani zadovoljen, danes ni

Naš drugi najboljši tekmovalec je bil Toni Vidmar na 33. mestu. Kaj več mu je preprečilo nekoliko manj zanesljivo streljanje, na strelišču je namreč pustil tri minute. "Na progi sem se danes izjemno dobro počutil. Kljub težkim razmeram sem imel fokus, iskal sem lahko boljše linije s tršim snegom, pod vsako vejo, ki je metala malo sence na progo, sem šel in se vozil po čim tršem delu proge. Tekaško je bilo kar spodbudno. Največ pritiska sem čutil na strelišču, prejšnje dni sem se bolj osredotočil na to, da bom vse zadel, danes sem se kar malo ustrašil, češ: 'Samo, da ne boš zgrešil.' In potem so se začele dogajati napake. Trije zgrešeni streli … Pred kakšnim letom bi bil s tem rezultatom še zadovoljen, zdaj pa nisem, ker vem, česa sem sposoben. Zaradi tega je danes malo grenkobe. Rezultat ni slab, lahko pa bi bil lepši. Z dobrim streljanjem bi lahko posegel kar visoko," je svoj nastop povzel 22-letni Ljubljančan.

Toni Vidmar po tekmi z nekaj grenkobe. "Rezultat ni slab, lahko pa bi bil lepši. Z dobrim streljanjem bi lahko posegel kar visoko." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Borimo se s tem, kar imamo"

Del proge je pretekel za nepremagljivim norveškim šampionom Johannesom Thingnesom Boejem. To je bilo svojevrstno doživetje, pravi. "Videl sem lahko, kako je to pri najboljšem, skoraj bi si upal trditi, da vseh časov. Ima pa poleg vrhunske fizične pripravljenosti, po mojem mnenju, tudi najboljše smuči. Najboljši ima najboljše, kar se na koncu tudi vidi. Sem imel pa danes tudi jaz dobre smuči. In to v teh zahtevnih razmerah, kar ni kar tako. Za naše serviserje ni preprosto, smo majhna ekipa in tudi proizvajalec smuči tako majhnim ekipam ne daje večje pozornosti. Borimo se s tem, kar imamo, in danes se jim lahko res zahvalim za dobre smuči. Na sprintu pa … Ni mi treba niti govoriti, samo rezultate se pogleda in je takoj jasno, da nekaj ni bilo v redu. Vse drugo pa je v redu."

Miha Dovžan ni bil srečen: Na vsakem postanku sem mimo tarče poslal en strel, skupaj štiri, kar pa je absolutno preveč. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dovžan razočaran

Priložnost je po uvodni tekmi svetovnega prvenstva spet dočakal tudi nekoliko izkušenejši 29-letni Gorjan Miha Dovžan. Danes nismo videli njegovega značilnega rafalnega streljanja, prav na vsakem postanku je en strel poslal mimo tarče. "Danes strelsko ni bilo najbolje, na vsakem postanku sem mimo tarče poslal en strel, skupaj štiri, kar pa je absolutno preveč. Z dvema zgrešenima bi bil še nekako zadovoljen. Pa zmeraj sem zgrešil tistega prvega. Preveč. Na progi sem se še kar dobro počutil, boril sem se z drugimi, jih lovil. Res je proga bila že zelo uničena, bilo je zelo težko," je poročal v cilju, zaskrbljen, ker mu ni povsem jasno, zakaj je bil strelsko tako nezanesljiv: "Ne vem natanko, zakaj zgrešeni streli. Vetra ni bilo, pogoji so bili idealni, a vedno mi je eden ušel. Zdaj je, kar je."

Lovro Planko je dobil lekcijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Planko dobil lekcijo

Tekma pa se ni ravno posrečila niti našemu najmlajšemu reprezentantu Lovru Planku. "Da, žal. Po dveh zelo uspešnih dnevih se mi danes ni izšlo. Na progi je bilo izjemno težko, na prvem postanku stoje sem se popolnoma izgubil, tudi v drugo leže ni bilo prav suvereno, na zadnjem sem bil pa že res zelo utrujen, proga je bila danes zelo razrita, bilo je toplo in res sem samega sebe zelo razočaral. Morda je bila na strelišču želja prevelika, zavedal sem se, kaj je bilo na kocki, morda mi manjka še nekaj izkušenj, da bom znal prenesti ta pritisk. Še posebej žal mi je, da sem danes izgubil možnost za skupinski start. Upam, da bo v naslednjih dneh boljše," je bil nezadovoljen 21-letni Kamničan. A zanj je bila to vendarle dragocena izkušnja, je dodal: "Zagotovo ti vsaka dvajsetkilometrska preizkušnja nekaj da, ta je bila lekcija, predvsem iščem pravi tempo, ob katerem bom lahko tudi zadeval. Danes sem naredil korak bližje temu."

