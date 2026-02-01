V živo: Zajc brez tekme, Oblak in Jančar brez finala, Lanišek in Prevc naša aduta

Najboljši smučarski skakalec svetovnega pokala Domen Prevc je v kvalifikacijah za zadnjo tekmo pred olimpijskimi igrami danes v Willingenu skočil 144 metrov in ugnal vso konkurenco, s tem pa napovedal izjemno zanimiv dan, saj je tudi na tekmi, ki se je začela ob 16. uri glavni favorit za zmago. Njegov najbližji zasledovalec Rjoju Kobajaši je v kvalifikacijah zaostal 8,2 točke. Na tekmo so se znova uvrstili štirje od petih Slovencev, tokrat je brez nje ostal Timi Zajc.

Willingen, tekma:

Le še eno dejanje je ostalo pred vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami, ki se bodo začele prihodnji teden v Italiji. Smučarske skakalce danes čaka še druga posamična tekma v Willingenu, kjer je Domen Prevc v soboto znova navdušil in v finalu pristal pri 155 metrih, le pol metra od uradnega rekorda skakalnice.

Skakalci so že opravili kvalifikacije, v katerih je bil najboljši Prevc z daljavo 144 metrov. Drugi Rjoju Kobajaši je zaostal 8,2 točke, tretji Philipp Raimund pa 15,4. Najdaljši skok je sicer z zaletnega mesta višje uspel Poljaku Macieju Kotu (145).

Na tekmi bodo nastopili štirje od petih Slovencev. Rok Oblak (132,5) je zasedel 20. mesto, Anže Lanišek (125,5) je bil 22., Žiga Jančar (123,5) 30., Timi Zajc (108) pa je na 51. mestu zgrešil nastop na tekmi.

Prevc bo tako napadal že 11. zmago sezone, sicer pa 20. v karieri svetovnega pokala. V skupnem seštevku ima že 538 točk prednosti pred drugim Japoncem Kobajašijem.

Po današnji preizkušnji se svetovni pokal za nekaj časa poslavlja, pozornost ljubiteljev smučarskih skokov pa se bo preusmerila v neposredno soseščino. Na olimpijskih igrah bodo skakalci tekmovali na dveh posamičnih tekmah, tekmi mešanih ekip in superekipni tekmi v parih.

