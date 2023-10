Poletna državna prvaka v smučarskih skokih sta v Kranju pod Šmarjetno goro postala Peter Prevc (SK Triglav Kranj) in Ema Klinec (SSK Norica Žiri), v konkurenci mešanih ekip pa je bila najboljša SSK Norica Žiri ( Nika Križnar, Marcel Stržinar, Ema Klinec in Rok Oblak ) . Prevc, ki je po sedmih letih znova državni prvak, je za pol točke premagal Anžeta Laniška in za 2,8 točke tretjega Timija Zajca. Drugo mesto v ženski konkurenci je pripadlo Niki Prevc, tretje pa Niki Križnar, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Najstarejši od bratov Prevc je v Kranju na tekmi poletnega državnega prvenstva kljub nekaj težavam pri doskoku vodil že po prvi seriji s skokom dneva, dolgim 107 metrov, skupno je zbral 124,6 točke. Drugo mesto je s pol točke manj zasedel branilec naslova, Anže Lanišek (104,5 metra), tretje mesto pa je zasedel svetovni prvak Timi Zajc (104).

V finalni seriji se mesta na zmagovalnem odru niso spremenila. Najboljša sedmerica skakalcev je skočila z naletnega mesta nižje, v obratnem končnem vrstnem redu so bili to Mark Hafnar (SK Triglav Kranj), Rok Oblak (SSK Norica Žiri), Žiga Jelar (SK Triglav Kranj) ter Lovro Kos (SSK Ilirija), ki je imel daljavo finala s 106,5 metra, a je zaradi slabšega doskoka končal na 4. mestu.

Tretji je bil s 105 metri v finalu in z 257,7 točke Zajc, srebro je osvojil Lanišek s 105,5 metra v finalu in s skupno 260,5 točke, naslova državnega prvaka pa se je po letu 2016 znova razveselil izkušeni Peter Prevc, ki je v finalu pristal pri 105,5 metra, zbral pa je 261,0 točk.

Ema Klinec se je veselila naslova državne prvakinje, zmagala pa je tudi na mešani ekipni tekmi. Foto: Vid Ponikvar

V konkurenci skakalk je bila v obeh serijah prepričljivo najboljša Ema Klinec (SSK Norica Žiri) s 103 in 108 metri, potem ko je v finalu skakala zaletno mesto nižje od konkurence. Zbrala je 258,3 točke. Srebro je osvojila Nika Prevc (SK Triglav Kranj) s 101,5 in 107 metri ter 244,8 točke, bron pa Nika Križnar (SSK Norica Žiri) s 100 in 103,5 metra ter 233,8 točke. Sledile so Ajda Košnjek (NSK Tržič FMG), Urša Vidmar (SSK Ilirija) in Katra Komar (SSK Bohinj) do šestega mesta.

V konkurenci mešanih ekip je bila prepričljiva ekipa SSK Norica Žiri (Nika Križnar, Marcel Stržinar, Ema Klinec in Rok Oblak) pred NSK Tržič FMG (Taja Bodlaj, Ožbe Zupan, Ajda Košnjek in Jaka Drinovec), bron je osvojila prva ekipa SK Triglav Kranj (Nika Prevc, Mark Hafnar, Teja Pavec in Peter Prevc).

Prevc: Majhen obliž na veliko rano septembrskega dela treningov

"Razplet je zame presenečenje. Res nisem pričakoval, da bom najmočnejši, ampak tako se je izkazalo. S fanti smo vedno precej izenačeni, na svetovnem pokalu pa se naredijo večje razlike kot na treningu. Na državnem prvenstvu nervozen nikoli nisem, se je pa že začelo zbadanje, kako je lahko najstarejši v prvi seriji vse preskočil. Če ta naslov primerjamo s kakšnimi drugimi rezultati letos, se težko kam uprem. Na poletni veliki nagradi nisem bil uspešen, morda je to torej majhen obliž na veliko rano septembrskega dela treningov," je po naslovu državnega prvaka za SZS dejal 31-letni Prevc.

"Upam, da mi bo to uspelo tudi pozimi"

"Finalni skok je bil tisti moj skok. Zelo lep, z noge, tudi telemark, kar je pri tej dolžini ob vetru v hrbet kar težko narediti. Ko sem v finalu štartala, sem si rekla, da če bom kdaj želela serijsko zmagovati v svetovnem pokalu, bo treba znati tudi to. Danes mi je uspelo in upam, da mi bo tudi pozimi," je misli strnila državna prvakinja.