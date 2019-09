Slatnar z novim konceptom karbonskih čevljev

"Vsi so na nas gledali kot na muho enodnevnico. Če se Elanu ni izplačalo, kako se bo nam. Čakali so. Zdaj vidim, da kličejo nove stranke, novi klubi in naročajo smuči," so besede Petra Slatnarja, ki bo s svojim proizvodom vstopil v četrto sezono smučarskih skokov. A njegovo delo v tem športu je vse prej kot le izdelava smuči. Novost se obeta pri karbonskih čevljih.

Leta 2006 se je Peter Slatnar odločil, da bo nadaljeval izdelavo smuči, potem ko se je Elan umaknil iz smučarskih skokov. Vseh 365 dni v letu išče možnosti za izboljšave. Med drugim jo je našel v sami konici smučke. Prav tako se obeta novost pri karbonskih čevljih, ki so bili zaradi predrage proizvodnje nekoliko potisnjeni na stranski tir. Zdaj se nakazuje nova rešitev.

Vedno si prizadevate za novosti in iščete izboljšave na skakalnih smučeh. Kaj je v tem trenutku novega, o čem lahko spregovorite?

Kar zadeva smuči, je vedno kaj novega. Smuči se nenehno spreminjajo. Odvisno od potreb skakalca. V prvem metru smučke se največ dogaja. Lovimo različne oblike, kote, radiuse, naklone … Da je smučka po naletu čim hitrejša. Potem je pomembno, kako gre smučka z mize. Valovanj mora biti čim manj, saj zaradi tega izgubljaš hitrost. Boljši gredo brezkompromisno.

Kaj pa, če bi bila smučka trša?

Tako spet ne gre. Če je preveč trda, je preveč mrtva in se jo kasneje čuti ali pa sploh ne. Smučka se mora spet zviti – v zadnjem delu poleta.

Ali nam lahko razkrijete še kakšno drugo novost?

Pri drsni podlogi se nenehno iščejo novosti, da dajo preizkušeno, ki najbolj drsi. Za zdaj imamo kar srečo in je precej dobra. Morda ima konkurenca kakšno boljšo, saj zakupi celoten kalup in pobere najboljše, vendar, kot kaže, ni tako. Strukturo namreč delamo pri nas. Pogodbo imamo s Poljsko, Rusijo.

Ne glede na to, ali je proizvajalec smuči Fischer ali kdo drug?

Tako je. Poljaki so vso zimo hodili k nam delat strukturo. Tudi za Kamila Stocha in vse.

Slatnar o karbonskih čevljih

Kako je s karbonskimi čevlji?

Ko imamo dovolj časa, jih delamo, napredujemo in dodelujemo. Trenutno delo nekoliko stoji, ker smo odkrili novo tehnologijo – 3D-tiskanje. S podjetjem HP snujemo nov koncept čevlja. Skenirala se bo noga vsakega športnika posebej, nato se bo naredila kopija plastične noge in na podlagi tega notranji in zunanji čevelj. Čevljarsko logiko smo obrnili na glavo. Mislim, da bomo dobili zelo dobre rezultate. Trenutni karbonski čevlji zelo dobro delujejo, vendar je proizvodnja zelo draga. S tiskanjem bomo stvar poenostavili. Časovnica izdelave bo precej krajša. Tudi korekcije so potem mogoče.

"Čevljarsko logiko smo obrnili na glavo. Mislim, da bomo dobili zelo dobre rezultate. Trenutni karbonski čevlji zelo dobro delujejo, vendar je proizvodnja zelo draga. S tiskom bomo stvar poenostavili. Časovnica izdelave bo precej krajša. Tudi korekcije so potem mogoče." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ali vam je uspelo zadržati vse skakalce?

Zadržali smo vse. Tri naša dekleta so šla k Fischerju – Nika Križnar, Katra Komar in Urša Bogataj, drugi so ostali. Dobili smo tri ruska dekleta, Denisa Kornilova. Ostajata Simon Ammann in Robert Johansson. Oba so poskušali speljati k Fischerju. Poskušajo res vse. Fischer jim obljubi denar.

Pri vas še ni denarja?

Ne, ni ga še, a mislim, da bo. Z dvema podjetjema smo že zelo daleč.

Pa vendarle je to odvisno od Mednarodne smučarske organizacije (FIS). Ta mora prižgati zeleno luč podjetjem, da lahko vstopijo v skakalno družino.

FIS nam je potrdil slovensko podjetje. Sodelujemo z Biodomom, na čelu katerega je Marko Šimic. Tam, kjer je prodajal svoje kotle, je kupil otroške smuči in jih dal kot reklamo. Zdaj se je odločil, da bo šel v svetovni pokal. Od FIS smo dobili potrjeno, da se lahko uporablja. Nekako smo dogovorjeni z Anžetom Laniškom, verjetno bosta še Američan in Romunka Daniela Haralambie. Za drugo leto upamo, da bo prišlo močno nemško podjetje. Pravzaprav sta dve močni, dogovarjamo pa se še s tretjim, a smo šele v začetni fazi. Eno podjetje nam bodo zagotovo potrdili.

Kako pa je z japonsko skakalko Saro Takanaši, ki je prav tako skakala na vaših smučeh?

Tudi ona ostaja. Lani so jo vabili. Predstavnik Fischerja jo je obiskal v Planici in ji dejal, da ima zanjo smuči. Vedeli so, da je tu na pripravah. Dejali so ji, naj poskusi. Gledala jih je, prijela in odnesla v kombi. Sara ne mara rumene barve (Fischerjeva smučka je rumene barve, op. a.), ne prenese je. Noriaki Kasai pa ima na primer rumeno-črno barvo rad. Pri Sari je tako, da imajo njene konkurentke Fischer, zato noče stran. Če bi bile glavne konkurentke na naših smučeh, bi verjetno šla na druge.

Ali ima kakšne posebne želje?

Mislim, da je včeraj prišla v Slovenijo. Kar zadeva smuči, ima želje. Naredili smo ji ravno špico. Ima izredno trdo smučko in povsem svoj način skakanja. Tako trdih in neodprtih smuči drugi nimajo. Pri nas ima podobne Lanišek, morda še Ema Klinec, vendar ima malenkostno močnejšo smučko.

Prepričan je, da bi bila Petru Prevcu nova smučka s konico in notranjim delom pisana na kožo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Katere slovenske skakalce torej imate?

Na naših smučeh bodo skakali Anže Lanišek, Tilen Bartol, Domen Prevc, Cene Prevc, Rok Justin. Potem so tu še Jernej Presečnik, Tjaš Grilc in nekaj mladih.

Kako ste dogovorjeni s Petrom Prevcem?

Naših smuči ni nič preizkušal. Ukvarjati se mora z gležnjem in preostalimi stvarmi. Forma se mu dviguje, zato je dobrodošlo, da vztraja. Če mu nekaj ustreza, je tako ali tako brez zveze nenehno menjati. Bi bilo pa zanimivo. Prepričan sem, da bi mu bila nova smučka s konico in notranjim delom pisana na kožo. Mislim, da sem mu enkrat omenil, da bi mu ustrezala. Imamo korektne odnose, ostalo je pri šali. Ni izrazil želje, da bi preizkusil.

Kako se je boriti s Ficherjem, ki je tako veliko podjetje?

Z njim se ni tako težko sabljati, vendar imajo drugačne sisteme, prijeme. Bolj igrajo na kuverte, čeprav tekmovalci in tekmovalke vidijo, da ne dobijo takšnih smuči, kot bi jih radi. Fischer ima nekaj modelov in kroži znotraj teh modelov. Nima odprtosti, mislim, da jo imamo samo mi. Za vsakega tekmovalca smučko naredimo posebej. Oni imajo kalupe, ki so dragi. Pečejo smuči kot žemljice. Naredijo sto parov, ki so enaki. Tudi lesa imajo notri precej manj, da so lažje ponovljivi. Mi imamo sedem vrst lesa. Da vse to zložiš in dobiš pravo funkcijo, je umetnost. Smučka je zato bolj funkcijska. Mi imamo 50 različnih tipov smuči, vendar zaradi skakalcev, ker vsak želi drugačno. Pri Fischerju delajo bolj tipsko. Dajo jim pogodbo za dve leti. Prvo leto se potrudijo, naredijo smučko, kakršno si želijo, nato pa jim naslednje leto dajejo enake.

"Če bi prišla ta dva sponzorja, bi se lahko potegovali za najboljše tekmovalce. Vsi so na nas gledali kot na muho enodnevnico. Če se Elanu ni izplačalo, kako se bo nam. Čakali so. Zdaj vidim, da kličejo nove stranke, novi klubi in naročajo smuči." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kako se vam finančno sploh izide?

Mi gledamo na to, da nimamo preveč skakalcev v svetovnem pokalu.

Potem so skakalci za vas čisti strošek.

Točno tako. Prihodek je iz naslova smuči, ki jih po svetu prodajamo klubom in tekmovalcem nižjega ranga. Toliko zaslužimo, da pokrijemo smučarski del. Če bi računal ure in vse, kar spada zraven, ne bi preživeli. Z okovjem in preostalimi stvarmi pokrivamo in kompenziramo. Iščemo partnerja za smučko, da bi del tega, kar damo zastonj, pokrili. Biodom bo na primer plačal proizvodnjo smuči in dal še nekaj tekmovalcu za uporabo reklamnega prostora.

Kje potem lahko prehitite Fischer?

Če bi prišla ta dva sponzorja, bi se lahko potegovali za najboljše tekmovalce. Vsi so na nas gledali kot na muho enodnevnico. Če se Elanu ni izplačalo, kako se bo nam. Čakali so. Zdaj vidim, da kličejo nove stranke, novi klubi in naročajo smuči. V pravo smer gre. Glede na to, kar smo nameravali izdelati za letos, nam določene dolžine smuči že zmanjkuje, ker že kupujejo za zimo. Pred zimo pa bo prišel še kakšen val.