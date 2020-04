Sestrski umik iz smučarskega sveta

Le nekaj tednov po Johanni Schnarf in Petru Fillu je italijanska smučarska reprezentanca deležna nadaljnjega krčenja. Odhaja Fanchinijeva. Katera? Kar obe. Beli cirkus namreč istočasno zapuščata sestri Nadia in Elena Fanchini. "Fantastično potovanje," sta v sporočilu za javnost poudarili ob koncu kariere.

Največja zmaga: proti zahrbtni bolezni

Na svoji karierni poti je Elena dobila dve smukaški preizkušnji svetovnega pokala. Leta 2005 je v kanadskem Lake Louisu med drugim ugnala tudi Lindsey Vonn. Deset let pozneje pa je bila tudi v konkurenci Tine Maze in Ilke Štuhec najboljša v Cortini d'Ampezzo, kjer imajo italijanske zmage še dodatno težo. Skupno je na tekmah svetovnega pokala štirikrat stala na odru za zmagovalke, leta 2005 pa je bila na domačem svetovnem prvenstvu v Bormiu oziroma Santa Caterini druga, takoj za izjemno Hrvatico Janico Kostelić. A zdaj 34-letna Italijanka je daleč največjo zmago slavila drugje. Smučarsko in življenjsko. Leta 2018 je namreč dobila bitko z rakom.

Nadia Fanchini Foto: Sportida

Njena leto mlajša sestra Nadia se prav tako lahko pohvali z dvema zmagama. Tudi ona je prvo slavila v Lake Louisu, in sicer leta 2008 v superveleslalomu. Osem let pozneje pa je dobila še smuk, ki ga je gostil La Thuile. Pohvali se lahko tudi s kar trinajstimi uvrstitvami na stopničke za zmagovalke svetovnega pokala ter dvema smukaškima kolajnama na svetovnih prvenstvih. Leta 2009 je bila v Val d'Iseru bronasta, štiri leta pozneje v Schladmingu celo srebrna.

Kdo se poslavlja?



Poleg omenjenih štirih Italijanov so smučanju v zadnjih tednih v slovo pomahali še dvakratna dobitnica superveleslalomskega globusa Tina Weirather, "tehničarja" Andre Myhrer in Matts Olsson, Nemci Fritz Dopfer, Veronique Hronek in Christina Ackermann (Geiger), Kanadčan Dustin Cook, Norvežanka Nina Loseth, iz slovenske smučarske družine pa Tilen Debelak, ki je večji del kariere nastopal kot samoplačnik in enkrat osvojil točke svetovnega pokala, ter ena najboljši slovenskih veleslalomistk Ana Drev, za katero je bila to pravzaprav bolj javna naznanitev, saj je bilo končano kariero mogoče slutiti že po poškodbi leta 2019.