Sankcije v skokih, prižgala se je rdeča luč

Zaradi ruske invazije na Ukrajino se posledice čutijo tudi v športu. Agresijo Rusije skušajo sankcionirati na številnih področjih in nič drugače ni na športnem. V smučarskih skokih so že odpovedali tekme na ruskih prizoriščih, zdaj bi rade nekatere države prepovedale nastop ruskim skakalcem in skakalkam na njihovih tleh. Za ta korak so se kljub drugačnim priporočilom Mednarodne smučarske zveze (FIS) odločili na Norveškem. Rusom in Belorusom so prižgali rdečo luč za nastop na turneji RAW Air in svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu. Glede njihovih nastopov konec marca na Letalnici bratov Gorišek v Planici se v Sloveniji še niso pogovarjali in bodo upoštevali smernice FIS.