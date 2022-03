Vrnitev najboljšega Slovenca v svetovnem pokalu

Letos bo turneja samo na dveh prizoriščih, saj Trondheim prenavljajo za organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2025.

Tudi z Jernejo Brecl, Eme Klinec še ne bo

Zadnjo tekmo svetovnega pokala je dobila Nika Križnar. Foto: Guliverimage Na turneji raw air bodo imele skakalke letos dodatno tekmo, ki bo nadomestila odpadlo iz Sappora. To pomeni, da se bodo skakalkam v skupni seštevek letos štele štiri posamične in tekma mešanih ekip, kar je več kot skakalci.

Skakalke bodo imele zato prvič tudi višji nagradni sklad kot skakalci. "Ker bodo imela dekleta več tekem, je zadnje predviden višji nagradni sklad, skupno 80.000 evrov, skakalci pa 60.000 evrov. Zmagovalka turneje surovi zrak bo prejela ček za 45.000 evrov, zmagovalec pa 35.000," je v imenu prirediteljev potrdila Ingvild Bretten Berg.

Zato bodo tudi začele dan prej kot skakalci; že v sredo jih čaka prva tekma. Slovenske skakalke bodo na Norveškem nastopile z lepo popotnico iz Hinzebnacha. Na ekipni tekmi so bile z enim skokom manj tretje, eno tekmo je dobila olimpijska prvakinja Urša Bogataj, drugo in skupno zmago v boju za alpsko krono pa je slavila Nika Križnar. Ob omenjenih so v Avstriji uspešno nastopale še Špela Rogelj, Maja Vtič in Katra Komar.

Za točke svetovnega pokala se bo na severu Evrope potegovala tudi Jerneja Brecl. Foto: Guliverimage

Na Norveškem bo ženska ekipa močnejša še za Jernejo Brecl, ki je že prebolela koronsko okužbo in se pridružila reprezentančnim kolegicam. Vsaj v Lillehammerju pa bo še vedno manjkala svetovna prvakinja Ema Klinec.

Vrnitev Anžeta Laniška

Petra Prevca in druščino čakajo kvalifikacije že v sredo. Foto: Guliverimage Moške pa v sredo čakajo le kvalifikacije; prvo tekmo imajo v četrtek. Ekipi iz Lahtija, na Finskem so nastopali Peter in Cene Prevc, Timi Zajc, Žiga Jelar, Lovro Kos in Anže Semenič, se bo danes pridružil tudi Lanišek.

V boju za veliki kristalni globus je po Lahtiju rumeno majico spet oblekel Japonec Ryoyu Kobayashi, ki ima po 21 tekmah pred Nemcem Karlom Geigerjem 43 točk prednosti.

Tretji je branilec lanske zmage, Norvežan Halvor Egner Granerud. Slednji si je s Kobayashijem razdelil zmago v Lahtiju, kar se je v svetovnem pokalu skakalcev zgodilo prvič po letu 2017, ko sta v Sapporu skupaj zmagala Peter Prevc in Poljak Maciej Kot.

Najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi pokala je Anže Lanišek, ki je po Lahtiju, kjer ni nastopal, zdrsnil na šesto mesto, med najboljšo deseterico pa je še Cene Prevc, ki je deveti.

Cene Prevc je v skupnem seštevku svetovnega pokala uvrščen na deveto mesto. Foto: Guliverimage

Marca 2020 se je zaradi koronske krize prav v Trondheimu predčasno končala sezona smučarskih skokov, odpovedali so tudi turnejo, lani pa na Norveškem sploh ni bilo nobene tekme svetovnega pokala.

Letos so skakalne arene spet odprte, dobrodošli so tudi gledalci, so še sporočili organizatorji.