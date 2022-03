Ruski tekači na smučeh zapuščajo Norveško, kjer bodo ta konec tedna potekale tekme za svetovni pokal. Norveška smučarska zveza je že pred tem v izjavi za javnost zapisala, da ruski športniki pri njih niso dobrodošli. Očitno je bil pritisk prevelik in so se sami odločili, da zapustijo Norveško.

Da ruski športniki zares zapuščajo norveško prizorišče, je potrdil ruski trener Jurij Borodavko, ki je med drugim dejal, da so njihovi športniki razočarani. "Jutri letimo v Rusijo," je povedal Borodavko in s tem potrdil, da je mednarodna sezona za njih končana in da bodo tekmovali le še na državnih tekmah.

Najboljši tekmovalci in tekmovalke bodo ta teden tekmovali na tekmah svetovnega pokala na Norveškem. Najprej v Drammnu, konec tedna pa še na znamenitem Holmenkollnu, kjer se bodo tekmovalke in tekmovalci udarili v 30- oziroma 50-kilometrski razdalji. A zdaj je postalo jasno, da brez ruskih tekmovalcev.

Erik Roste, predsednik norveške smučarske zveze Foto: Guliverimage

Norveška zveza je bila že pred dnevi zelo jasna: Ne želimo, da ruski športniki tekmujejo

Norveška radio televizija (NRK) je že pred dnevi objavila izjavo Norveške smučarske zveze (NSA). Ta je dala jasno vedeti, da ruski tekmovalci pri njih niso dobrodošli. Poleg tega bo Norveška gostila tekmovanja v alpskem smučanju, nordijski kombinaciji in smučarskih skokih, vključno s svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih v Vikersundu.

Pri norveški zvezi so dejali, da vojaškega napada na Ukrajino nikakor ne morejo spregledati in njihovo sporočilo Mednarodni smučarski zvezi (FIS) je bilo jasno: "Zato bomo FIS poslali jasno sporočilo, da ne želimo, da bi Rusija in njeni športniki v naslednjih tednih tekmovali na naših tekmovanjih."

Aleksander Boljšunov je na OI v Pekingu osvojil štiri medalje. Foto: Reuters

Boljšunov se je zavil v molk, a govorili so trenerji

Rus Aleksander Boljšunov, dobitnik štirih olimpijskih medalj v Pekingu, se je zavil v molk, medtem ko so za norveško televizijo spregovorili nekateri ruski trenerji. Med njimi tudi Marcus Cramer. Nemški trener, ki sodeluje z rusko reprezentanco, je prepričan, da je treba politiko in šport ločiti.

"Kaj imajo športniki s to situacijo? Res je težko. Žalosten sem, da norveška zveza razmišlja na ta način. Res dobro sodelujemo in komuniciramo med seboj. Žalostno je to slišati, še posebej da so to najprej dali v javnost, in šele nato povedali nam."

Foto: Guliverimage

Ruski trener Jegor Sorin je bil prav tako presenečen nad potezo Norvežanov. Mnenja je, da ruski športniki ne bi smeli odgovarjati za to. "Zelo sem presenečen nad norveško zvezo. Razumem, da nihče ne želi potovati na svetovni pokal v Tjumen, ampak ne vem, kaj ima to z nami … Mi smo ruski športniki, in ne vojaki. Morda mislijo, da imamo orožje. Želimo si miru in zame je vse skupaj zelo čudno," je za norveško televizijo pred današnjo odločitvijo povedal Sorin.