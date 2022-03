Ruski in beloruski plavalci lahko nastopajo, a ...

Mednarodna plavalna zveza Fina je ob ruski vojaški invaziji na Ukrajino v sporočilu za javnost zapisala, da bodo ruski in beloruski športniki na tekmovanjih pod njenim okriljem lahko nastopali, a le pod nevtralnimi simboli. Fina združuje vodne športe, med katerimi prednjačita plavanje in vaterpolo.

"Do nadaljnjega se noben športnik ali uradna oseba iz ruske in beloruske plavalne zveze ne bo smel tekmovanj udeleževati pod imenom Rusija ali Belorusija, dovoljeni bodo nastopi le kot nevtralnih športnikov ali ekip. Viden ne sme biti noben državni simbol teh dveh držav, naj gre za nacionalne barve ali zastave, prav tako ne bo niti državnih himen teh dveh držav," so med drugim zapisali pri Fini, ki je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi vpliva vojne na plavalno skupnost in širše prebivalstvo v Ukrajini.

"Fina bo še naprej pozorno spremljala položaj in sprejela dodatne ukrepe, če bo to potrebno," so še zapisali pri Fini, pri kateri so ob tem ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu odvzeli red Fine, ki so mu ga podelili leta 2014.