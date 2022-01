Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izkušeni smučarski skakalec Robert Johansson je sredino in četrtkovo posamično tekmo v Bischofshofnu končal na šestem oziroma sedmem mestu, na sobotni individualni pa na 34. mestu nepričakovano ostal brez finala. Norvežani so računali, da bodo z 31-letnim članom reprezentance na ekipni tekmi danes lovili zmago, a je deveti skakalec svetovnega pokala predčasno odpotoval v domovino.

Na družbenem omrežju je delil fotografijo spremljanja ekipne tekme in ob njej zapisal. "Moštveno preizkušnjo sem gledal doma, saj je moja desna noga bila in je še vedno povsem otopela, tako da skakanje trenutno ne bi bilo varno. Nisem povsem prepričan, kaj je vzrok težav, me pa v prihodnjih dneh čaka nekaj pregledov. Upam, da najdemo rešitev."

Najbolj znani brkač med skakalci, ki si je pred novoletno turnejo brke sicer obril, je pospremil zmago Avstrijcev, njegovi rojaki pa so končali na tretjem mestu, tik pred Slovenci.