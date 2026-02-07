Italijanka padla na dopinškem testu, a se je pritožila in še upa na nastop na ZOI 2026

Italijanska biatlonka Rebecca Passler, ki je padla na dopinškem testu pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini, je vložila pritožbo na Mednarodno športno razsodišče (Cas). Zaslišanje je predvideno v torek in če bo s pritožbo uspela, še upa na udeležbo na tekmah v njenem domačem kraju Anterselvi.

Biatlonka Rebecca Passler v pritožbi trdi, da ni kriva, saj naj bi prišlo do onesnaženja vzorca. Cas je zaprosila, naj razveljavi prepoved zaradi "pomanjkanja namena in malomarnosti ter ji omogoči udeležbo na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podporo 24-letni biatlonki je izrazil tudi športni direktor italijanske biatlonske reprezentance Klaus Höllrigl, ki je tik pred petkovim odprtjem iger dejal, da so "prepričani, da je nedolžna in da se bo vse razjasnilo". Tudi celotna italijanska ekipa se strinja, da gre za nesporazum, so zapisali.

Športni direktor italijanske biatlonske reprezentance Klaus Höllrigl je prepričan, da je Rebecca Passler nedolžna. Foto: Reuters

Začasno prepoved nastopov so ji izrekli, potem ko so ji januarja izven uradnega programa testiranja, ki se izvaja med olimpijskimi igrami, v vzorcu zaznali prepovedano snov letrozol. Z zdravilom je mogoče znižati raven estrogena, vendar se uporablja predvsem za zdravljenje raka.