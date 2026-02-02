Janez Marič: Že vso zimo čakam to naše presenečenje, pa ga kar ni in ni

"Veliko tekmovalcev imamo, ki bi lahko presenetili, ampak se jim nastopi v tej zimi nikakor ne sestavijo," nam je dober teden dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger Milano Cortina potarnal glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Janez Marič. Biatlonske olimpijske tekme bo gostila Anterselva, tradicionalno januarsko prizorišče svetovnega pokala. Reprezentanci se bo priključil Jakov Fak, bolezen je prebolela tudi Anamarija Lampič, naša najzanesljivejša tekmovalka v tej zimi pa je Polona Klemenčič.

Slovenska biatlonska reprezentanca bo najštevilčnejša v slovenski olimpijski odpravi, šteje namreč devet članov, pet tekmovalcev in štiri tekmovalke. Sestavljajo jo Jakov Fak, Lovro Planko, Toni Vidmar, Miha Dovžan in Matic Repnik, pa Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman. Glavni trener Janez Marič ima že sestavljene postave za olimpijske tekme. "Saj tu ni nobene matematike, Matic Repnik kot peti tekmovalec bo rezerva, preostali pa vsi nastopajo," nam je povedal dober teden dni pred začetkom največjega športnega dogodka sezone.

Faku se ne zdi pošteno sploh razmišljati o mešani štafeti

Jakov Fak je po vseh težavah manjša neznanka. Foto: Aleš Fevžer Najizkušenejši član slovenske vrste Jakov Fak je že po dveh postajah letošnjega svetovnega pokala začutil, da mu koleno ne bo dovolilo nadaljevanja sezone, zato se je decembra odločil za operacijo. Izpustil je januarske tekme, že nekaj časa lahko trenira s polno obremenitvijo, a je zaskrbljen, kaj pomeni izpad treninga. Bo treba na olimpijskih igrah omejevati njegove nastope, ali lahko Marič še zmeraj računa nanj v mešani štafeti?

"O tem sva se pogovarjala in rekel mi je, da se mu ne zdi pošteno, da bi sploh razmišljal o štartu v mešani štafeti. Ampak on je nenazadnje slovenskemu biatlonu dal že toliko, da vseeno računam nanj. Vesel sem, da je zdrav, da trenira, bo sam povedal, kako močnega se počuti in potem bomo videli. Odločili se bomo dan pred tekmo," upanja še ni opustil Marič.

Pozitivno presenečenje čaka že vso zimo

V mešanih štafetah so vselej mogoča tudi presenečenja, priložnost se morda lahko ponudi tudi kakšnemu avtsajderju, a Marič bi si vseeno želel nekaj boljših izidov v svetovnem pokalu za mirnejšo olimpijsko popotnico. "Jaz na to pozitivno presenečenje čakam že vso zimo. Resnično. Sploh pri Lovru (Planku, op. p.), ki včasih odteče dobro, ampak se mu nastop nikoli ne sestavi. Enkrat zgreši, drugič smuči niso optimalne. Morda pa se mu sestavi prav na olimpijskih igrah. Tudi Polona (Klemenčič, op. p.) je zelo zelo močna, pa … Dobro, ne bom zdaj govoril o imenih. Veliko tekmovalcev je, ki bi lahko presenetili. Olimpijske igre pa so le olimpijske igre in na njih se dogajajo presenečenja."

Toni Vidmar (levo) ima težave z opremo, Polona Klemenčič (desno) pa je letos naša najzanesljivejša in najboljša biatlonka. Foto: Aleš Fevžer

Idealnega nastopa v tej sezoni ni imel še nobeden od Maričevih varovancev, niti Polona Klemenčič ne, čeprav je daleč najzanesljivejša članica slovenske vrste. "Res je, je bila pa temu še najbližje prav Polona. Če bi v Hochfilznu ustrelila še tistega, bi bila tretja. Ampak tu je vedno tisti če. Spet je na zadnjem streljanju zapravila lepši izid. Ona je v bistvu še najbolj konstantna, tudi naša najboljša v svetovnem pokalu na 21. mestu. V skupnem seštevku ima skoraj toliko točk, kolikor jih je imela pred tremi leti v svoji najuspešnejši sezoni. Zdaj jih ima 214, takrat pa jih je imela 233 na koncu sezone."

"Letos je zima kar fer do vseh"

"Olimpijske igre so le olimpijske igre in na njih se dogajajo presenečenja." Foto: Aleš Fevžer Marič je reprezentante na zadnje olimpijske priprave odpeljal v Obertilliach. Manjkata le Fak in Vidmar, ki sta se odločila za drugačna pristopa. Fak ima še fizioterapijo, Vidmar je odšel na višino. Je pri zadnjem zdaj morda kaj več optimizma kot v začetku sezone, ko se mladi as ni in ni znašel? "Zdaj je malo bolje, ampak pri Toniju je problem material. Veliko se pogovarjata z Anžetom Globevnikom, tudi z Madshusom (proizvajalcem smuči, op. p.), da bi dobil tiste konkurenčne smuči. Za določene snežne podlage se še išče. Ampak tako je," odgovarja Marič.

Trener je večkrat med sezono izrazil skrb zaradi mehkega, južnega snega, ki serviserjem, tudi slovenskim, povzroča še največ težav. Zagotovo so v reprezentanci že preučili vremenske napovedi za Anterselvo. Kakšne razmere pričakujejo? "Glede na to, da gre za visoko nadmorsko višino, mislim, da bodo kar prave zimske razmere za vse tekmovalce. Saj je letošnja zima že na splošno takšna. Doživiš kakšno zimo, ko je toplo, pa je za tiste prve tekmovalce dobro, za preostale pa slabše. Ampak letos je zima kar fer do vseh," pravi.