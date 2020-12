Prvi trenutek resnice za Ilko Štuhec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobrih devet mesecev po zadnjem nastopu v svetovnem pokalu dvakratna smukaška svetovna prvakinja Ilka Štuhec odšteva dneve do vnovičnega štarta. "Pripravljena sem. Storila sem korak naprej, tudi ob smučanju v slabših pogojih. Predvsem pa sem zdrava," pravi pred dvojnim superveleslalomskim programom v St. Moritzu.

Namesto v Lake Louisu s predhodno vadbo v Copper Mountainu ali Nakiski, obenem pa s tremi uradnimi treningi na tekmovalni progi, se za Ilko Štuhec sezona svetovnega pokala začenja s takojšnjim skokom ali potiskom v vodo – dvema superveleslalomskima preizkušnjama, ki ju bo ob koncu tedna gostil St. Moritz. "Nisem več 'zelenka' v svetovnem pokalu. Vem, kaj me čaka. Tudi teren poznam. Postavitev bomo vsi spoznali v istem času. Na tekmo se odpravljam z zares zajetno količino treningov in dobrimi ponovitvami. Zdaj pa … Preprosto po starem – neobremenjeno uživati," ob vrnitvi v kraj, kjer je leta 2017 prvič postala svetovna prvakinja, razmišlja 30-letna Mariborčanka.

"Veselim se tekmovalnega obdobja. Po svojem sem tudi zadovoljna, da nam ni bilo treba na letalo in se znova spuščati skozi celotno kolobocijo, ki jo prinaša selitev v Severno Ameriko. Na St. Moritz imam lepe spomine, čeprav lani tam nisem ravno blestela," razmišlja zmagovalka devetih tekem svetovnega pokala, za katero bosta tekmi ob koncu tedna prav trenutek resnice. Za razliko od minule sezone, ko je bila vnovič v vlogi povratnice po poškodbi, se bo tokrat na štart postavila po polnem pripravljalnem obdobju.

V Švici kot doma

Že drugo zaporedno pripravljalno obdobje je opravila izključno v Evropi, a če jo je lani od poti v Čile odvrnilo zdravstveno stanje, ji je letos smučanje na južni polobli preprečil koronavirus. Štuhčeva je ob tem izkoristila dobre švicarske povezave, ki jih ima njen trener Stefan Abplanalp. Njena baza je bil predvsem Saas Fee, dva delovna kampa pa je opravila v Zermattu in Davosu. "Nazadnje sem bila v Mariboru pred kakšnim mesecem. Tukaj sem tako pogosto, da bi lahko imela že volilno pravico," se je pošalila Štajerka.

Nazadnje je tekmovala 29. februarja. Foto: Guliverimage

Predvsem v zadnjem obdobju so v njenem štabu zavestno zmanjševali količino treninga, večji poudarek pa je bil na intenzivnosti s simulacijo tekmovalnega smučanja. "Osredotočala sem se na to, da je bila že prva vožnja dobra. Posvečala sem se malenkostim. Dodajala drobce svojemu smučanju. Ta del treninga je bil uspešen. Tudi predhoden. Vreme nam je šlo zelo na roko. Za ta letni čas kar malce presenetljivo. Verjamem, da sem to izkoristila," pravi Štuhčeva.

Drzna tudi ob slabši vidljivosti?

Kljub treniranju v lepem vremenu pa priznava, da je bila vesela tudi treningov v slabši vidljivosti in snežnih razmerah. V pretekli sezoni je namreč v podobnih pogojih hitro prijela za ročno zavoro. Zdaj pa je prepričana, da se lahko z napadalnim in tveganim smučanjem predstavi tudi tedaj, ko pogoji ne bodo idealni. Druga hiba pretekle zime pa so bili izrazito tehnični odseki prog. Odgovor na vprašanje, ali se je tudi na tej ravni približala zlatim časom, bo dobila prav kmalu.

V sezono kot 30-letnica. Foto: Nebojša Tejić/STA In kaj ji ob poslušanju, in sicer le nekaj dni pred prvima tekmama, pravijo notranji občutki? "Samo dobre stvari. Čuti se, da nisem več najmlajša. A nimam večjih pripomb. Veselim se tekem, čeprav ciljev, ki sem si jih zadala, javno ne bi delila," odgovarja in dodaja: "V St. Moritzu se vedno dobro počutim, kar ni vedno povezano z rezultati. Vem pa, kaj me čaka. Obenem pa vem, kaj moram storiti, da bom tam, kjer si želim."

V zadnjem obdobju se je v Saas Feeju z ledeniškega dela pomaknila tudi na nižjo nadmorsko višino in terene z umetnim snegom. Podobno je bilo v Davosu. Sprememba je bila koristna zaradi možnosti vadbe na nekoliko daljših in raznolikih progah ter ob menjavanju svetlobe. "Obdelali smo vse, kar je bilo treba. Zdaj je čas za tekme. Pri tem se ne želim več ozirati na rezultate pretekle sezone. Kar je bilo, je bilo. Verjamem, da je bila to dobra šola," pravi.

Predlog FIS: brišite dva rezultata

Konkurenca? "Če sem povsem iskrena, mi je kar malce vseeno, kaj so delale tekmice. Vplivam lahko le na svoje smučanje. Pomembno je, kaj naredim v času na progi. Po drugi strani pa je primerjava dobra v toliko, da se prepričaš o tem, da nisi delal kaj hudo narobe," odgovarja Ilka, ki se je vseeno na treningih povezala tudi z mednarodno konkurenco. V zadnjem obdobju si je teren delila tudi s Švicarkami.

Jutri bodo minila štiri leta od njene prve zmage. Do danes jih je zbrala devet. Foto: Getty Images

Pripravljalno obdobje je prestala z nekoliko spremenjeno spremljevalno ekipo, v kateri ni več trenerja za kondicijsko pripravo Janija Grila. Večjih sprememb pri opremi ni zaznala. V novo sezono vstopa brez Milke kot osebnega pokrovitelja. A ključna razlika bodo ukrepi, ki jih prinaša boj poti koronavirusu. "Čuvati se je treba po svojih najboljših močeh," pravi Štuhčeva, zadovoljna, da ostaja na zdravi in neokuženi strani, kar v njeni ekipi stalno preverjajo tudi s hitrimi testi, medtem ko pa jo pred tekmo seveda čaka še uradno testiranje.

Ob tem ne skriva zaskrbljenosti nad dogajanjem v športnem svetu, kjer lahko okužba smučarke ali zgolj enega od spremljevalcev močno vpliva na sezono. Zato je pretekli mesec tudi podprla neformalni protest ob ukrepu, ki je celotni švedski ekipi preprečil nastop v Leviju. "Zgodi se lahko vsakemu. Bojim se, da bo na vsaki tekmi manjkala kakšna tekmovalka. In če nekdo izpusti dve od sedmih tekem, lahko ostane brez možnosti za skupni uspeh," razmišlja Ilka, ki kot inovativno idejo rešitve ponuja sistem, po katerem bi se vsakemu smučarju ob koncu sezono brisali po dva najslabša rezultata discipline.

Znova brez Mikaele Shiffrin



Agencija APA ob tem sporoča, da se tekem v St. Moritzu zanesljivo ne bo udeležila ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, ki je sicer izpustila že veleslalom v Söldnu in paralelno tekmo v Lechu. V "beli cirkus" naj bi se vrnila v Courchevelu, ki bo 12. in 13. decembra gostil dva veleslaloma. S tem pa se še krepi vrednost delnic Slovakinje Petre Vlohove, ki vse bolj postaja prva favoritinja za veliki kristalni globus.