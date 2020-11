Slovo Švicarja iz znamenite smučarske družine

Čez dobra dva tedna, ko se bo smučarska karavana vrnila v Val Gardeno, bosta minili dve leti od grdega padca Marca Gisina. Švicar se ne bo vrnil na kraj nesreče, saj je prek družbenih omrežij sporočil, da zaključuje kariero. Kot razlog je navedel prav dejstvo, da se mu po padcu na tej tradicionalni dolomitski postaji karavane svetovnega pokala ni več uspelo vrniti na prave smukaške tirnice. Zapisal je, da je vložil prav vse v rehabilitacijo, a ga "telo ne želi več voditi". Sam sebe namreč ne more več prisiliti v pravo napadalno smučanje.

Poskušal je na več uradnih treningih smuka svetovnega pokala, a ni šlo. "Ne morem več smučati tako, kot bi si želel, predvsem pa tako, kot bi to zahtevala najvišja tekmovalna raven," je ob naznanitvi konca tekmovalne kariere zapisal 32-letni Švicar, ki prihaja iz znamenite smučarske družine. Njegovi sestri sta namreč Dominique in Michelle Gisin, obe olimpijski prvakinji. Prva v družbi Tine Maze leta 2014 v smuku, druga štiri leta pozneje v kombinaciji.

Marcova smučarska kartoteka je manj veličastna. Nikoli v karieri se namreč ni prebil na zmagovalni oder. Se je pa trikrat zavihtel med najboljšo deseterico svetovnega pokala, nazadnje, leta 2018, ko je bil peti v Kitzbühlu.

Upokojili so se v letu 2020 …



Gisin je s tem dopolnil seznam smučarskih upokojencev, ki je kar zajeten. Nanj so se namreč med drugim vpisali tudi nekdanja zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Anna Veith, dvakratna dobitnica superveleslalomskega globusa Tina Weirather, olimpijska veleslalomska prvakinja iz Vancouvra 2010 Viktoria Rebensburg, švedska "tehničarja" Andre Myhrer in Matts Olsson, Nemci Fritz Dopfer, Veronique Hronek in Christina Ackermann (Geiger), znani italijanski sestri Nadia in Elena Fanchini, njuna rojaka Johanna Schnarf in Peter Fill, Kanadčana Manuel Osborne-Paradis in Dustin Cook, Norvežanka Nina Loseth … Nekaj upokojitev smo zabeležili že med preteklo sezono. Med tistimi, ki so se uradno poslovili, je bila tudi Ana Drev.