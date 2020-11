Pinturault v finalu boljši od Kristoffersena, Hadalin za las zgrešil osmino finala

Pinturault je v osmini finala izločil Avstrijca Dominika Rachnerja, pa nato v četrtfinalu Švicarja Semyela Bissiga in v polfinalu še Nemca Aleksandra Schmida.

Pinturault je osvojil že jubilejno 30. zmago v svetovnem pokalu in je daleč najuspešnejši francoski smučar. Pinturault ima zmage v šestih različnih disciplinah v svetovnem pokalu.

Dopoldanske kvalifikacije edine letošnje moške paralelne tekme svetovnega pokala v cesarskem vremenu v Lechu je dobil Nemec Stefan Luitz, pred Pinturaultom in rojakom Schmidom.

Slovencem pa se skozi ozko kvalifikacijsko sito ni uspelo prebiti v izločilni del. Še najbližje je bil Štefan Hadalin, ki je popoldanski del zgrešil za eno mesto in šest stotink. Vseeno bo za 17. mesto prejel točke svetovnega pokala. Podobno velja za Žana Kranjca, ki je bil 25. Martin Čater pa je ostal praznih rok (57.) .

Finale:

Alexis Pinturault (Fra) : Henrik Kristoffersen (Nor) + 0:11

Polfinale:

Henrik Kristoffersen (Nor) : Adrian Pertl (Avt) + 0:26

Alexis Pinturault (Fra) : Alexander Schmid (Nem) odstop

Četrtina finala:

Henrik Kristoffersen (Nor) : Stefan Luitz (Nem) + 0:13

Adrian Pertl (Avt) : Gino Caviezel (Švi) + 0:08

Alexander Schmid (Nem) : Christian Hirschbuehl (Avt) + 0:39

Alexis Pinturault (Fra) : Semyel Bissig (Švi) + 0:14

Osmina finala:

Stefan Luitz (Nem) : Mathieu Faivre (Fra) + 0:31

Henrik Kristoffersen (Nor) : Filip Zubčić (Hrv) + 0:06

Gino Caviezel (Švi) : Thibaut Favrot (Fra) + 0:39

Adrian Pertl (Avt) : Atle Lie McGrath (Nor) + 0:74

Alexander Schmid (Nem) : Timon Haugan (Nor) + 0:33

Christian Hirschbuehl (Avt) : Aleksander Aamodt Kilde (Nor) + 0:19

Semyel Bissig (Švi) : Erik Read (Kan) + 0:17

Alexis Pinturault (Fra) : Domnik Raschner (Avt) + 0:19