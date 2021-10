Pripravljena je storiti še korak naprej

V lanski sezoni je bila s 14. mestom v slalomskem seštevku najboljša slovenska smučarka v svetovnem pokalu. Ana Bucik je v prejšnji sezoni naredila korak naprej tako v veleslalomu kot slalomu. Najboljši izid v svetovnem pokalu je bil šesto mesto v začetku marca na slalomu v Jasni, skupno ima dve uvrstitvi med najboljšo deseterico. V veleslalomu je sezono sklenila na 21. mestu.

"Lanska sezona je zame pomenila velik napredek. Kar vedno poudarjam, je tudi to, da je pokazala, da imam še vedno tudi veliko prostora za napredek." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pred 28-letno Novogoričanko je zdaj olimpijska sezona, v kateri je odločena storiti še korak dlje. "Pred začetkom sezone sem res pozitivna. Lanska sezona je zame pomenila velik napredek. Kar vedno poudarjam, je tudi to, da je pokazala, da imam še vedno tudi veliko prostora za napredek, kar je zame glavno. Nekatere pomanjkljivosti sem poskušala odpraviti v pripravljalnem obdobju. Mislim, da sem dobro pripravljena. Res je, da je bilo zadnji mesec in pol malce težje, a se veselim sezone in tega, da končno začnemo tekmovati," je pred prvo tekmo v sezoni dejala Bucikova, ki je skupaj s preostalimi člani že preizkusila teren v Söldnu, kjer jo v soboto čaka prva tekma v novi sezoni.

"V Söldnu je vedno super, da lahko preizkusiš teren že pred samo tekmo. Sneg sicer še ni bil tako utrjen, kot bo na tekmi in je bilo vse skupaj še malce luknjasto in posledično tudi zahtevno. Vedno je plus, da lahko pred tekmo že smučaš na takšni strmini, saj v poletnih treningih smučanja na strminah ni. Mislim, da smo v tem zadnjem tednu pred tekmo naredili kar lep korak naprej," je prepričana slovenska smučarka.

Poudarek na tehničnih disciplinah

Tako kot zadnji dve sezoni bo tudi letos poudarek namenila predvsem slalomu in veleslalomu. "Sezono začenjam s precej boljših položajev kot v lanski sezoni in se bom lahko takoj začela boriti za najboljša mesta. Sezona je olimpijska in ne morem reči, da nisem nikoli pomislila na to. Bo pa do takrat na sporedu še veliko tekem in moram se osredotočiti na vsako posebej. V Peking bi rada prišla čim bolje pripravljena, potem pa bom videla, kam me lahko to pelje," pravi Bucikova.

V pretekli sezoni je naredila korak naprej tudi v veleslalomu. Foto: Guliver Image

"Lani sem rezultatsko napredovala tako v veleslalomu kot slalomu. Zagotovo je to, da sem dodala še dobre rezultate v veleslalomu, velik plus tudi za slalomske predstave. To si želim letos še nadgraditi. Ne dajem prednosti ne slalomu ne veleslalomu, ampak bom poskušala v obeh disciplinah kar se da dobro tekmovati," napoveduje pred začetkom sezone.

Bucikova se bo udeležila tudi edine paralelne tekme v tej sezoni svetovnega pokala, ki bo po Söldnu naslednja na seznamu preizkušenj v tej sezoni. "Že to, da je na sporedu letos le ena takšna tekma, pove veliko. Sama nanjo ne gledam enako kot na tekme v veleslalomu in slalomu in bi si želela še kakšno tekmo več v teh dveh disciplinah. Za paralelno tekmo je potrebne veliko sreče, a sprejmem vsako priložnost in tudi to bom poskušala unovčiti," je odločna Primorka.

Prisega na ekipno pripravo Največ je trenirala s Tino Robnik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V pripravljalnem obdobju je največ časa preživela in trenirala s Tino Robnik. Velik del treningov je z njima opravila tudi Andreja Slokar, Meta Hrovat pa se jim je pridružila bolj proti koncu priprav, medtem ko je Neja Dvornik trenirala po klubskem programu. "Veliko več smo sodelovali kot v lanskem pripravljalnem obdobju, kar je zagotovo zelo pozitivno. Zanimivo je, kako se od dneva do dneva počutimo drugače, in tako se spreminja tudi razvrstitev po časih na treningu. S tem druga drugo vlečemo naprej," je prepričana specialistka za tehnične discipline, ki verjame, da bo forma v pravem trenutku na optimalni ravni.

"V zadnjih letih sem formo med sezono stopnjevala. Tudi lani je bilo tako in želela bi si, da bi bila sezona še nekoliko daljša, saj sem bila takrat v najboljši formi (smeh, op. p.). Tudi letos bom poskušala stopnjevati formo. Tudi zdaj še ne morem reči, da sem v optimalni formi, a v Söldnu je redkokdo že na pravi stopnji," še meni 28-letnica.

