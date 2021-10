Najboljša Slovenka lanske zime spregovorila o primerjavi s Tino Maze

Lani je z dvema tretjima mestoma v svetovnem pokalu in skupno devetim mestom v veleslalomskem seštevku poskrbela za nekaj veselja med slovenskimi ljubitelji alpskega smučanja. S skupno 25. mestom je bila najboljša slovenska smučarka pretekle zime, a Meta Hrovat kljub nekaterim svetlim točkam z lansko sezono ni bila pretirano zadovoljna. Številna nihanja, zdravstvene težave in odstopi predvsem v slalomu so Gorenjko po koncu lanske sezone postavili pred pomembne odločitve. Zato se je 23-letna slovenska smučarka odločila za odprtje novega poglavja, v katerem je združila moči z italijanskim trenerjem Liviem Magonijem.

Trenersko paličico je prepustila italijanskemu strokovnjaku Liviu Magoniju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ta je v tabor Hrovatove vnesel številne spremembe, tako v načinu treninga kot tudi v načinu dojemanja in postavljanja prednostnih nalog v pripravljalnem delu sezone in tudi zdaj, ko bo šlo zares, pravi 21. najboljša smučarka lanske sezone. V poletnem delu je res ogromno časa posvetila treningu.

"Najbolj se je v poletnem delu spremenila količina treninga, bilo ga je veliko več kot v preteklih sezonah. Tudi način dela je bil povsem drugačen. Z Liviem se veliko pogovarjava in se oba zavedava, da se ne bo nič zgodilo čez noč. Način in količina komunikacije z njim mi res ustrezata. Spremembe v tehniki, ki si jih želi uvesti v moj že obstoječ način smučanja, se ne morejo zgoditi v 70 dneh smučanja, ki sem ga opravila v tem poletnem delu. To je proces, ki traja dlje kot le eno poletje. Del sprememb pa smo opravili," pravi Hrovatova.

Ne želi se primerjati s Tino Maze. Foto: Guliverimage

Magoni je v preteklosti sodeloval s slovensko prvakinjo Tino Maze, nato pa je tlakoval pot še izjemne Slovakinje Petre Vlhove, ki je lani pod njegovim vodstvom v zrak dvignila veliki kristalni globus. "Zame je zelo pomembno, da se ne enačim s Tino in Petro, ki sta bili izjemni v vseh disciplinah, tako tehničnih kot hitrih. Pomembno je, da sem jaz jaz. Zagotovo si želim priključiti superveleslalom, to je bila moja želja že lani. Je pa to proces. Najprej je pomembno, da se počutiš varno in suvereno, to pa zahteva ogromno časa in kakovostnega treninga. To je zahtevno dobiti, tako čas kot teren za takšen trening. Zagotovo pa sem poleti opravila več takšnega treninga kot v preteklih sezonah. A se zavedam, da to za najvišjo raven tekmovanja v hitrih disciplinah ni dovolj," pojasnjuje 23-letnica, ki se v sezono podaja dobro razpoložena.

Temu botruje tudi dejstvo, da je kljub napornemu poletju imela tudi nekaj časa zase. "Letos poleti sem naredila nekaj več kot 70 smučarskih dni. Ko sem bila doma, smo to izkoristili za kondicijske treninge. Časa za druge stvari je bilo tako zelo malo, a sem poskušala proste dni čim bolj izkoristiti. Bila sem tudi na morju, kar mi je res dobro delo. Začela sem se ukvarjati z jadralnim padalstvom, a mi je za to na koncu zmanjkalo več časa," pripoveduje Hrovatova.

Samozavestna in zdrava v novo obdobje Lani je ob koncu sezone v Lenzerheideju osvojila tretje mesto v veleslalomu, nato je v isti disciplini postala še državna prvakinja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vse poletje je trenirala brez zdravstvenih težav. "Moram pohvaliti vse ljudi, s katerimi sodelujem, in se jim zahvaliti, saj smo velik poudarek dali temu, da v sezono vstopim zdrava. To je bila glavna usmeritev tudi pri treningih. Po letošnjem poletju se res počutim zdravo, ne samo zato, ker nimam poškodb, ampak celostno. Občutek imam, da telo dobro deluje," optimistično proti novim izzivom pogleduje najboljša slovenska veleslalomistka.

"Samozavest mi daje to, da sem poleti opravila ves trening, ki smo si ga z ekipo zastavili. Moram se zavedati tudi tega, da lahko trenutno na treningih pokažem dve zelo hitri vožnji, pa potem štiri povprečne ali pa celo vožnje, ki niso zadovoljive. Na treningu nisem konstantna in tega se moram zavedati. Na tekmo grem samozavestno, a na realnih tleh," pravi slovenska smučarka.

Želja? Napredek v slalomu.

Lani je v Söldnu s šestim mestom poskrbela za najboljši slovenski izid na uvodu v sezono. "Všeč mi je, da se sezona začenja z veleslalomom, ker se v tem počutim najbolj domače. Tekma v Söldnu je vedno zelo zahtevna. Tudi zdaj bo tako, četudi teren zdaj že res dobro poznam. Kot vsako leto bo nekaj posebnega," je prepričana Hrovatova, ki želi veleslalomu letos dodati tudi boljše izide v slalomu.

Lani je v svetovnem pokalu dvakrat stala na stopničkah za zmagovalke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Še vedno se osredotoča predvsem na tehnične discipline. "Veliko razmišljanja in treninga smo posvetili temu, da sem lahko poleg veleslaloma dobra tudi v slalomu. Mentalno sem dobro pripravljena in se zavedam, da sem sposobna tudi v slalomu smučati dobro. Po lanski sezoni sem začela slalom smučati, kot da je to moja pozabljena disciplina, a ni tako in tega se dobro zaveda tudi Livio. Me pa čaka dolga pot nazaj. Najprej v najboljšo trideseterico, potem pa naprej," napoveduje Hrovatova.

V zadnjem obdobju je trenirala v Avstriji in Italiji, kjer je opravila kar nekaj skupnih treningov z drugimi dekleti iz slovenske reprezentance in pa tudi z nekaterimi tujimi. "To je vedno dobrodošel kazalnik, da vidiš, kje si. Sploh če si hiter, lahko res pridobiš samozavest. Je pa res, da je potem tekma zgodba zase," še sklene vedno nasmejana Gorenjka, ki bo v soboto na ledeniku Rettenbach ena od petih Slovenk, ki se bodo podale v novo poglavje svetovnega pokala v alpskem smučanju.

