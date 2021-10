Košir tako dobro treniral, da so ga noge pošteno pekle #video

Na druženju z novinarji je bil Žan Košir zelo samozavesten. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Ima že 37 let, a je fizično zelo dobro pripravljen. Težave s hrbtom, ki so ga pestile vrsto let, se ne pojavljajo več. Olimpijska sezona pa je samo še dodatna motivacija. Zmagoval je v svetovnem pokalu, osvajal kristalne globuse, ima tudi tri olimpijske kolajne. Pravzaprav mu v bogati karieri manjka samo še olimpijsko zlato. To je deskar na snegu v paralelnih disciplinah Žan Košir.

Foto: Smučarska zveza Slovenije "Vedno se želim izboljšati oziroma si želim biti najboljša izvedba samega sebe že v poletnem delu. Boljši kot si fizično, boljši si potem tudi psihično. Na ledenikih so bili stabilni pogoji, veliko sonca, dovolj snega, tako da so noge že pošteno pekle," svoje priprave na novo tekmovalno zimo opisuje Košir. Čeprav ima do prve tekme še skoraj dva meseca, na snegu trenira že en mesec.

Na snegu treniral že 20 dni

"Ko sem začutil sneg, ko sem stopil na ledenik, je v glavi takoj kliknilo. Zdaj pa je poletje že za nami. Vsak je delal, kar je mislil, da je najbolje zanj. Mi smo že globoko v zimskem delu sezone. Dvajset dni na snegu je za to obdobje veliko. Če bomo nadaljevali tako, se bomo tekem lahko veselili," z nasmeškom pripoveduje Tržičan. Ko lahko trenira brez bolečin v hrbtu, je vse mnogo lažje. "Tiste poškodbe upam, da so za mano. Zadnji dve leti ni večjih težav. Upam, da si bom znal vzeti počitek, če bom čutil, da nisem stoodstotno pripravljen."

Koledar tekem deskarjev v paralelnih disciplinah:



11. in 12. december Bannoye (Rusija) - veleslalom in slalom

16. december Carezza (Italija) - veleslalom

18. december Cortina d`Ampezzo (Italija) - veleslalom

8. januar Scuol (Švica) - veleslalom

11. januar Bad Gastein (Avstrija) - slalom

14. januar Simonhöhe (Avstrija) - veleslalom

8. februar Peking (Kitajska) - olimpijske igre

26. februar Moskva (Rusija) - slalom

5. marec Rogla (Slovenija - veleslalom

12. marec Piancavallo (Italija) - slalom

19. marec Berchtesgaden (Nemčija) - slalom

V Pekingu se bo zanašal na svoje izkušnje

Ima že tri olimpijske kolajne. Foto: Reuters Osmi februar ob devetih dopoldne po srednjeevropskem času. To je termin Žanove olimpijske preizkušnje v paralelnem veleslalomu. Toplo vas vabi, da navijate zanj. Je specialist za največje tekme. "Imam dovolj izkušenj, da si na teh tekmah upam. Natanko pa nikoli ne veš. Raje se ne sprašujem, ampak se samo zanašam na to, da bom v tistem trenutku, z vsem svojim znanjem, že vedel, kaj moraš narediti, da posežeš tja, kamor si vsak želi." Iz Sočija se je vrnil s srebrom in bronom, iz Pjongčanga z bronom. "Če je nekaj že bilo tvoje, potem lažje dosegaš nekaj podobnega."