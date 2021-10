Kljub nekaterim težavam optimistično zrejo proti ledeniški uverturi

Ta konec tedna se bo v Söldnu začela nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Slovenski ljubitelji smučanja bodo v soboto in nedeljo stiskali pesti za sedem slovenskih smučarjev, v soboto se bodo po veleslalomski progi spustile Andreja Slokar, Ana Bucik, Tina Robnik in Meta Hrovat, dan pozneje pa se bosta med veleslalomska vratca podala še Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Članom reprezentance se bo v Söldnu pridružila tudi Neja Dvornik, ki trenira po klubskem programu.

Neja Dvornik trenira po klubskem programu, zato ni bila prisotna na ponedeljkovi novinarski konferenci pred začetkom sezone. Foto: Sportida

Vrhunec sezone 2020/21 bodo zagotovo februarske olimpijske igre v Pekingu, na katerih bo imela svoje adute tudi Slovenija. V slovenskem taboru je bilo v letošnjem pripravljalnem obdobju nekaj sprememb. Smučarji se zaradi epidemije covid-19 in protikoronskih ukrepov niso podali na južno poloblo, ampak celotno pripravljalno obdobje preživeli v Evropi, kjer so pilili formo pred začetkom olimpijskega cikla. V zadnjem obdobju jim jo je v pripravah nekoliko zagodlo tudi vreme, a so v zadnjih dneh maksimalno izkoristili obdobje treningov v Italiji v Val Senalesu in Avstriji, kjer so že preizkusili tudi teren v Söldnu.

Žan Kranjec je bil lani v Söldnu sedmi. Foto: Guliverimage

Lani sta na ledeniku Rettenbach najboljši uvrstitvi dosegla Hrovatova s šestim mestom in Kranjec, ki je bil sedmi. Točke je na lanski oktobrski uverturi osvojila še Bucikova z 21. mestom. Kako bo letos? "Mislim, da je bil trening zelo uspešen, dekleta in fanta so dobili tisti zadnji pomemben trening pred tekmo. Šlo je za zadnje brušenje forme oziroma potrditev dela čez poletje, pa za nekaj zadnjih nastavitev materiala. Zdaj so vsi pripravljeni za to dirko. Težav z zdravjem in poškodbami ni, po tem, kar sem videl na terenu, smo konkurenčni preostalim ekipam. Na startu moramo pokazati samozavestne vožnje in potem rezultat ne bo izostal," je pred prvo tekmo dejal vodja reprezentanc Janez Slivnik.

Da jim je pogosto ponagajalo vreme, sta na ponedeljkovi novinarski konferenci potarnala tudi glavna trenerja obeh ekip. "Bistveno za nas je bilo to, da smo imeli že septembra ogromno lepega vremena, trening je potekal bolj ali manj po načrtih. Tekmovalke poskušajo odstraniti stare probleme, vse napredujejo. Mislim, da so za prvo tekmo kar dobro pripravljene," je pred Söldnom dejal trener ženske A-reprezentance Sergej Poljšak.

Tina Robnik, Ana Bucik, Meta Hrovat in Andreja Slokar v dobrem vzdušju pričakujejo začetek sezone. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Septembra in oktobra nismo imeli sreče, Žan se ni udeležil niti enega treninga v septembru, saj pogoji niso bili dobri. V začetku oktobra je bilo vreme takšno kot tukaj, ni bilo mogoče smučati. A zadnji teden smo imeli res dobre pogoje. Morda smo naredili najbolje od vseh, ker smo menjali terene, Sölden, Val Senales in potem spet Sölden. Na prostem treningu v Söldnu je bil boljši sneg kot pa prvi dan. Ta trening je bil ključen, brez njega tudi tekmovalca ne bi vedela, kje sta. Smo bolj pomirjeni in pripravljeni na dirkanje," pa je dejal glavni trener za tehnične discipline Klemen Bergant.

Sezona se bo po uvodu v Söldnu nadaljevala 13. in 14. novembra z edino paralelno tekmo v tej sezoni svetovnega pokala v avstrijskem Lech-Zürsu.

Preberite še: