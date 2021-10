Trenirali so v hladilniku, kam pa zdaj? Nagaja jim vreme.

Prejšnji teden so tri dni trenirali slalom v Belgiji, pretekli konec tedna pa odšli na veleslalomski trening na sneg v avstrijski Hintertux. "Načrt je bil, da naredimo štiri treninge, a smo lahko samo dva. Prišla je fronta. Danes je začelo snežiti, že prej pa je pihal jugo in je pobralo ves sneg. Ostal je samo led," nam je pojasnil glavni trener za tehnične discipline Klemen Bergant. Zato so se vrnili domov. Zdaj čakajo, da sneženje poneha. "Čim prej na kakšno progo, ki jo bo mogoče politi. To je mogoče samo v Val Senalesu v Italiji ali pa v Söldnu. Imamo obe možnosti. Čim prej moramo iti. Takoj ko bodo urejene proge. Ker sredi naslednjega tedna pride nova fronta in potem spet nekaj časa ne bo mogoče trenirati."

Trening slaloma v dvorani v Belgiji

Ne, ni napaka. Res so trenirali v Belgiji, ki je sicer ne povezujemo z alpskim smučanjem. In sicer v smučarski dvorani Snow Valley v Peeru v Limburgu, kjer je najdaljša proga dolga 350 metrov (64 metrov višinske razlike). Čez mejo v Nemčiji imajo v okolici Kölna še več podobnih dvoran. In te so do konca oktobra na voljo za treninge profesionalnim smučarjem, nato jih odprejo za turiste. In so dobro obiskane. V severnem delu Nemčije je do najbližjega smučišča na prostem pač 10 ur vožnje.

Pred leti je slovenska reprezentanca že trenirala v eni od dvoran pri Hamburgu, v Belgiji so bili zdaj prvič. "Nekaj dni dvoranskega športa v hladilniku je bilo več kot dovolj," je na Twitterju zapisal Štefan Hadalin. Tridnevni trening v dvorani trener Bergant opisuje takole: "Lahko smo postavili 33 zavojev. Je bil pa sam led, nič snega. Dobrodošlo je, da se preizkusi oprema. Da vidimo nastavitve, ki se vozijo pozimi. Ni pa to isto. Zunaj je drugače. Nekaj odgovorov dobiš, ne pa vseh."

Poleti odlični pogoji, a želeli so v Argentino

Oktober je vsako leto vremensko zelo nepredvidljiv. Ne morejo pa se pritoževati nad razmerami v Saas Feeju, kjer so skupaj z dekleti trenirali avgusta in v začetku septembra. "V Švici smo imeli zelo dobre pogoje. Tako dobrih pogojev in stabilnega vremena se ne spomnim, pa sem že kakšna dva ponedeljka v tem športu," pove 55-letni Bergant, ki že dve desetletji dela v slovenski smučarski reprezentanci. "Ta teden pa je fronta zadela vse smučarske države. Nimamo kaj."

Osrednji del poletnih priprav so sicer želeli opraviti na naravnem snegu v Argentini. Odgovorni za tehnične discipline pojasnjuje zakaj: "Želeli smo v Ushuaio in smo tudi vse naredili, da bi šli. A so nas ustavili tri dni pred odhodom. Oziroma so zaprli meje. In smo ostali na ledeniku. Ushuaia je pomembna, ker lahko v zimskih pogojih, na progah, narejenih tako, kot so na tekmah, dobimo več odgovorov, kar zadeva opremo. Na ledenikih material dela drugače. Smučanje po snegu ali smučanje po ledu sta dva različna športa. Pred Söldnom zato res potrebujemo tri, štiri dni na snegu." Edini, ki so že trenirali na snegu, ne zgolj na ledeniku, so Švicarji. In bodo zato imeli nekaj prednosti za Sölden.

Kranjec je lestvico postavil zelo visoko

Žan Kranjec na marčevskem veleslalomu v Kranjski Gori. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kakšna je forma Žana Kranjca in Štefana Hadalina, Bergant še težko reče. Prav zaradi manjka teh nekaj dni treninga na snegu. "Žan je izpustil en trening, ker je bil konec septembra bolan. Veleslaloma ni treniral že kakšen mesec. A upam, da se bo do prve tekme vreme uredilo, da dobimo še teh nekaj dni. A kar smo trenirali, sta dobro delala. Naredili smo bazo. Sta tudi že dovolj izkušena tekmovalca. Če nam uspe naredi še nekaj dni dobrih treningov, bosta oba pripravljena za tekmo v Söldnu." Lani je bil Kranjec z odlično prvo vožnjo (drugo mesto) na koncu sedmi, Hadalin pa ni osvojil točk. Sölden je sicer poseben in še ne pokaže, kdo je zares najbolje pripravljen na začetku sezone.

Zadnjih pet veleslalomskih sezon Žana Kranjca: 2021: 7. mesto, 250 točk (eno 2. mesto)

2020: 4. mesto, 364 točk (eno 1. mesto, dve 3. mesti)

2019: 4. mesto, 344 točk (eno 3. mesto)

2018: 6. mesto, 272 točk (eno 1. mesto, eno 3. mesto)

2017: 14. mesto, 152 točk

Devetindvajsetletni Kranjec je že vrsto let naš najboljši veleslalomist. Pretekla sezona je bila točkovno sicer njegova najslabša v zadnjih štirih, a Bergant opomni: "Poleg Alexisa Pinturaulta je edini, ki je bil ta štiri leta član elite, prvih sedmih." Z 250 točkami je preteklo zimo sklenil kot sedmi veleslalomist. "Ima neko konstantno. Lestvico je v veleslalomu postavil zelo visoko. Mogoče včasih tudi neupravičeno nismo zadovoljni s kakšnim njegovim petim ali sedmim mestom. Dokazal je, da je sposoben biti povsem pri vrhu oziroma na vrhu. Cilji so zato visoki."

Lani smuči nekonkurenčne, pa letos?

Štefan Hadalin marca na slalomu za pokal Vitranc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Do vrhunskega rezultata pa smučar ne more sam. "Če kdaj ni želenega rezultata, to ni samo njegova krivda. V lanski sezoni smo to večkrat videli. Na nekaj tekmah smo bili, kar zadeva opremo, zelo nekonkurenčni," odkrito pove Bergant. Da Rossignolove smuči, na katerih smučata Kranjec in Hadalin, niso tako dobre kot Headove in Atomicove, je sredi prejšnje sezone brez dlake na jeziku govoril že norveški smučarski as Henrik Kristoffersen. "Enkrat so ene smuči boljše, drugič druge. Rossignol je bil pred dvema, tremi leti najboljši, potem sta Atomic in Head naredila korak naprej. Je pa Rossignol zdaj naredil nove smuči, tako da sem bolj pomirjen kot zadnjo sezono. Mislim, da je šel razvoj opreme v pravi smeri," je spodbudne informacije z nami delil Bergant.

Veleslalomski seštevek v sezoni 2020/2021: 1. Alexis Pinturault 700 točk

2. Marco Odermatt 649

3. Filip Zubčić 606

4. Lois Meillard 393

5. Mathiieu Faivre 378

6. Stefan Brennsteiner 266

7. Žan Kranjec 250

8. Henrik Kristoffersen 236

...

29. Štefan Hadalin 56

Seveda pa je tu še zelo široka in izenačena konkurenca, pri čemer že najmanjša napaka namesto stopničk pomeni 10. mesto. "Zato je pa šport tudi zanimiv. Če bi imel prvi dve sekundi prednosti, ne bi bilo zanimivo," pogovor za Sportal sklene Klemen Bergant.