Najboljša alpska smučarka ne bo ponovila lanskega scenarija

Kar 1.416 točk je v lanski sezoni svetovnega pokala na 31 tekmah zbrala slovaška alpska smučarka Petra Vlhova. Na koncu je za 160 točk ugnala drugouvrščeno Švicarko Laro Gut-Behrami in tako postavila nov mejnik na svoji smučarski poti. Slovakinja bo tako v prihajajoči sezoni branila veliki kristalni globus, a njen glavni cilj ne bo ubranitev skupne zmage, temveč olimpijske igre v Pekingu. "Če nam bo uspelo, bomo zagotovo poskušali ubraniti veliki kristalni globus. Ne bom pa nastopala na toliko tekmah kot v pretekli sezoni, zato bo možnosti za osvojitev velikega kristalnega globusa gotovo manj," je pred začetkom sezone za slovaške medije dejala Vlhova.

Slovakinja se bo v novi sezoni osredotočila predvsem na tri discipline – slalom, veleslalom in superveleslalom. "Moj cilj so predvsem olimpijske igre," je odločna Vlhova, ki se je na novo sezono pripravljala pod vodstvom Maura Pinija, ki je na trenerskem mestu zamenjal Livia Magonija. Ta po ne preveč ljubeči prekinitvi sodelovanja s Slovakinjo zdaj deluje v slovenskem ženskem taboru, kjer skrbi predvsem za razvoj Mete Hrovat. Tako Magoni kot Pini pa sta v preteklosti delovala kot trenerja najboljše slovenske alpske smučarke Tine Maze.

Najuspešnejša sezona do zdaj

Šestindvajsetletna smučarka pred novim poglavjem gleda le naprej. 23. oktobra bo stala v štartni hišici v Söldnu, kjer bo poskušala tlakovati pot k novi uspešni sezoni. Prejšnja je bila zanjo najuspešnejša do zdaj. "Naredila sem veliko sprememb, kar je očitno. Več poudarka zdaj dajemo kakovosti, ne količini. Zadovoljna sem z opravljenim delom, do prve dirke je res še malo časa. Čaka me še veliko smučanja, da znova pridobim samozavest. Dobro se počutim in pripravljena sem na začetek sezone. Veselim se prve tekme, da vidimo, kje smo," je dejala Slovakinja, ki je že odpotovala v Avstrijo, tam pa se bo pripravljala vse do prve tekme na ledeniku Rettenbach.

Trenira pod vodstvom Maura Pinija. Foto: Sportida

"Na prve tekme se bom podala kot zmagovalka svetovnega pokala, vsekakor bo to nekoliko drugače. Poskušala bom ostati mirna in se osredotočiti nase. Zagotovo bom deležna veliko pozornosti, vsi bodo želeli videti, ali lahko še vedno zmagam kljub menjavi na trenerskem mestu. Naredili bomo svoje in se potrudili, da bomo čim boljši," je dejala aktualna zmagovalka svetovnega pokala.

Veliko stavi na OI v Pekingu. Foto: Guliverimage

Vlhova je pred novo sezono zamenjala tudi serviserja in fizioterapevta. "Vzdušje v ekipi je dobro. Vse deluje tako, kot mora. Moj tekmovalni koledar še ni znan. Zagotovo ne bomo šli na vse tekme, kot smo šli lani. Trenutno še ne vem, katera tekmovanja bom izpustila, odločali se bomo tudi glede na logistične zmožnosti. Na pripravah smo se osredotočili predvsem na tehnične discipline in superveleslalom. Material je ostal enak, vsako leto ga poskušamo še izboljšati, da bodo smuči še hitrejše," je povedala slovaška smučarka, za katero se bo vrhunec sezone zgodil februarja v Pekingu.

"Olimpijske igre so poseben dogodek. Obstaja le ena priložnost. Veliki kristalni globus sem že osvojila, zato imam zdaj še druge cilje. Ne skrivam, da si želim olimpijske medalje. Je pa do Pekinga še daleč in odločali bodo številni dejavniki. Z ekipo bomo naredili vse, da uresničim svoje sanje," je še sklenila 26-letna Vlhova.

